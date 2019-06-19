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В партии сторонников Зеленского рассказали об объединении с Вакарчуком

20.06.2019 12:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о возможном объединении поддерживающей президента Владимира Зеленского политической силы с партией музыканта Святослава Вакарчука «Голос». Слова Разумкова передает «Интерфакс-Украина».

Святослав Вакарчук
Фото: РИА Новости

По его словам, вопрос заключается не в том, «с кем объединяться», а «зачем». «Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то теоретически объединение возможно», — сказал он о возможном союзе с «Голосом».

При этом Разумков добавил, что конкретно говорить о будущих союзах в Верховной Раде он пока не готов. Однако после выборов его партия примет решение: «с теми, за кого люди проголосуют, нам будет по пути».
16 мая Святослав Вакарчук объявил о своем намерении участвовать в выборах в Верховную Раду во главе созданной им партии «Голос». По словам Вакарчука, цель его партии — «уничтожить старую политику и создавать политику новую».

По данным последнего опроса социологической группы «Рейтинг», его партия занимает третье по популярности место — ее готовы поддержать более 8 процентов украинцев. «Слуга народа» Зеленского остается лидером парламентской гонки, партию поддерживают 47 процентов избирателей, пишет Лента. ру.


 
 
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Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о возможном объединении поддерживающей президента Владимира Зеленского политической силы с партией...
 
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