В партии сторонников Зеленского рассказали об объединении с Вакарчуком

Святослав Вакарчук

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По его словам, вопрос заключается не в том, «с кем объединяться», а «зачем». «Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то теоретически объединение возможно», — сказал он о возможном союзе с «Голосом».





При этом Разумков добавил, что конкретно говорить о будущих союзах в Верховной Раде он пока не готов. Однако после выборов его партия примет решение: «с теми, за кого люди проголосуют, нам будет по пути».

16 мая Святослав Вакарчук объявил о своем намерении участвовать в выборах в Верховную Раду во главе созданной им партии «Голос». По словам Вакарчука, цель его партии — «уничтожить старую политику и создавать политику новую».





пишет Лента. ру. По данным последнего опроса социологической группы «Рейтинг», его партия занимает третье по популярности место — ее готовы поддержать более 8 процентов украинцев. «Слуга народа» Зеленского остается лидером парламентской гонки, партию поддерживают 47 процентов избирателей,Лента. ру.



