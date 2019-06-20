Подготовка к отопительному сезону 2019-2020 года

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Клiч Радзiмы
Отопительный сезон 2018/2019 закончился. На основе анализа функционирования в завершившемся осенне-зимнем периоде систем теплоснабжения и тепловых сетей, а также учитывая предписания Госэнергогазнадзора, потребители тепловой энергии должны разработать мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2019—2020 (учитывая все негативные моменты в прохождении настоящего отопительного периода), составить и утвердить в исполкоме графики отключения теплоисточников и тепловых сетей для проведения испытаний, ремонтов и наладки. Также должны быть созданы комиссии по контролю за ходом подготовки и приемке готовности к работе в осенне-зимний период систем теплоснабжения.
Подготовка к осенне-зимнему периоду проводится согласно ТКП 388-2012 (02230/0230) «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», в соответствии с которыми, оформление паспорта готовности к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии и теплоисточников должно быть завершено до 1 октября включительно.
Готовность объектов к работе в осенне-зимний период оформляется паспортом готовности в соответствии с графиком, утвержденным облисполкомом.
На основании областного графика разработаны районные, которые направлены всем потребителям тепловой энергии. Участие государственных инспекторов в комиссии по проверке готовности потребителей к работе в ОЗП будет осуществляться по письменным заявлениям.
К потребителям, не выполнившим условия готовности к работе в осенне-зимний период до 1 октября 2019 года, филиалом Госэнергогазнадзора по Витебской области будут применены меры, предусмотренные статьей 20.11. КоАП.
По всем вопросам, возникшим в процессе подготовки к осенне-зимнему периоду, обращаться за справками в теплотехническую инспекцию Глубокского МрО по телефону (8-02156) 2-87-04.
Ю. РАТЬКОВИЧ,
начальник теплогруппы энергоинспекции Глубокского МрО филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области.