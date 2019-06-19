Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня в Доме футбола состоялось третье в текущем году заседание Исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Был заслушан доклад финансового директора Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Виктории Шевченко об использовании средств ФИФА («Форвард» из цикла 2019-2022 гг. на инвестиционные проекты) на строительство полей с полноразмерным покрытием в Республике Беларусь.

После обсуждения информации исполком решил выделить на инвестиционные проекты средства из программы ФИФА («Форвард», цикла 2019-2022 г.) для строительства пяти полей с полноразмерным покрытием в городах Могилёв, Барановичи, Молодечно, Полоцк и Волковыск.

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