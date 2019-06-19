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На eBay продают германские линкоры Первой мировой

20.06.2019 15:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре линейных корабля времен Первой мировой войны, затопленных в гавани Скапа-Флоу на Оркнейских островах рядом с Шотландией, выставлены на eBay. За четыре линкора просят чуть больше 800 тысяч фунтов стерлингов, пишет BBC.


Линкор «Кронпринц Вильгельм» в Скапа-флоу, 1919 год. Фото: wikipedia.org

Корабли ранее были частью немецкого Флота Открытого Моря, их сознательно затопили моряки 100 лет назад. Как только объявление появилось на eBay, пользователи сочли его фейком или шуткой. Однако продавец заверил, что приобрел линкоры у спасательной компании, и все всерьез.

Линкоры «Маркграф», «Карлсруэ», «Кениг» и «Кронпринц Вильгельм» являются исторической ценностью, и в них запрещен доступ дайверам. Теоретически их нельзя поднимать с морского дна. Однако специалисты рассказали, что возможно получение лицензии на извлечение артефактов с затонувших линкоров. По их словам, корабли были приобретены в собственность нынешним владельцем у компании, которая в тот момент проходила процедуру банкротства.

Немецкий флот был интернирован в Скапа-Флоу после капитуляции Германской империи в Первой мировой войне. Впоследствии по приказу контр-адмирала Людвига фон Ройтера 10 линкоров, 5 линейных крейсеров, 5 легких крейсеров и 32 эскадренных миноносца были затоплены из страха, что англичане захватят их. Большая часть кораблей была поднята различными фирмами в двадцатых-тридцатых годах XX века и разобрана на металл.

 
 
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