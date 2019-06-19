«История моей груди». Фитнес-блогер из Минска - о том, почему избавилась от имплантов

Источник материала: Tut.by

Минчанка Евгения Левитан — создательница спортивного проекта Workout, а еще автор курсов и книги «Я могу» по коррекции фигуры для женщин. За ее блогом о ЗОЖ в Instagram следят 24 тысячи подписчиков. «Красавица! Отличная фигура!» — пишут в комментариях. Пару недель назад девушка призналась: делала операцию по увеличению груди. Но из-за осложнений импланты придется удалить. GO.TUT.BY поговорил с ЗОЖ-блогером о том, как изменил ее жизнь третий размер — и расставание с ним.



Фото: из личного архива героини

От похудения до тренажерки

— Когда мне было 16 лет, я объявила себя толстой (хотя весила 50 кг). С тех пор моя жизнь не была прежней, — вспоминает Евгения. — Желание похудеть, чтобы стать красивой, охватило меня: от кончиков пальцев ног до кончиков волос. Оно проникло в каждую клеточку моего сознания, пропитало каждую мысль, распространилось на все сферы моей жизни.

Девушка признается: самой заветной мечтой на свете для нее были тощие ноги в обтягивающих джинсах.

— Что поделать, мода в моей юности была такая! Глупая подростковая идея «похудеть выпускному» и доказать себе и всем, что я это могу, в итоге привели меня к нервной анорексии и проблемам со здоровьем.

Тот опыт, через который прошла Евгения в школе, сильно на нее повлиял. Уже поступив в университет, девушка дала себе обещание: сделать все возможное, лишь бы предостеречь таких же глупышек от голодовок, навязчивых идей и дурных идеалов.

— Я начала вести группу Workout, где публиковала различные упражнения, рецепты и советы по питанию и фитнесу. Только здоровые принципы и никаких диет. Примерно в это же время тренд на худобу сменил тренд на мышцы. В моду вошли упругие ягодицы, рельефные спины и шесть кубиков пресса. Девушки начали штурмовать спортзалы и пить протеиновые коктейли. Я была одной из них.

Но, по сути, это было то же недовольство собственным телом.

«История моей груди»



Фото: из личного архива героини

Об операции по увеличению груди Евгения мечтала с 20 лет.

— Мне кажется, что когда я сознательно в подростковом возрасте выбрала похудение, то подписала своей груди «смертный приговор», — рассуждает девушка. — Грудь преимущественно состоит из жировой ткани. А у меня в период активного роста был ее дефицит. Но образ идеальной красотки с тонкой талией и пышным бюстом сидел в подсознании очень глубоко. Не знаю точно, откуда он взялся, но то, что рано или поздно сделаю грудь, я понимала давно.

Евгения все распланировала: пластика должна была случиться в 24 года. С врачом выбрали максимальный допустимый в ее случае объем — 250 мл.

— Что соответствует хорошему третьему размеру, — уточняет Евгения. — Друзья давно знали о моей «пышногрудой» мечте, так что отговорить меня никто не пытался. Молодой человек любил меня и без груди, но поддержал в намерении исполнить мечту.

Первые дни после операции Евгения провела дома. Было дискомфортно, сложно даже поднять руки к выключателю. Запретили носить тяжести — даже чайник с водой.

— Очень скучала по спорту: я привыкла начинать утро с пробежки и ходить в зал хотя бы два раза в неделю. Зато, когда через неделю понадобилось сняться в рекламе в костюме медсестры, я с новой фигурой была очень секси. А через три недели случился фурор: выход в свет в сногсшибательном красном комбезе с декольте. Я чувствовала себя восхитительно. Я действительно наслаждалась своим новым телом.

Родители узнали о планах дочери уже постфактум — через два месяца после операции.

— Мама отреагировала фразой: «Ну ты и дура». Папа сказал, что мне идет.

Операция и послеоперационные процедуры обошлись в районе трех тысяч долларов.

— И кстати, левый шов плохо заживал с самого начала.

Когда все пошло не так

Новая грудь, говорит Евгения, будто была всегда. И жизнь «до» вообще не казалась какой-то реальной.

— Изменилось мое ощущение себя. Раньше смотрела в зеркало и проскальзывала мысль: «Еще бы грудь, и все будет как надо». Теперь я нравилась себе намного больше. Ощущение своей женственности и сексуальности тоже стало на порядок выше. Мужского внимания стало еще больше, чем раньше. Но я не связывала это с большой грудью. Мне кажется, это было общее впечатление и энергия, которую я несла.



Фото: из личного архива героини

К тренировкам в зале удалось вернуться спустя месяц, ограничив упражнения на грудные мышцы и тяжелые веса. Бег, увы, пришлось остановить на несколько месяцев.

— Через полтора месяца после операции я уехала на Тенерифе готовить программу своего нового проекта, авторского тура Dream Camp. Ничего запрещенного врачом я не делала. Но в целом, образ жизни был достаточно активный: походы по лесам, горам, вулканам, много солнца. Возможно, мое тело тогда еще не достаточно восстановилось…

Евгения говорит: в ту поездку она сильно изменилась внутренне. Осознала свои страхи, шаблоны мышления, навязанные программы.

— Старый мир начал рушиться. А вместе с ним параллельно стал расходиться шов. Врач не мог объяснить мне причину происходящего. Так бывает у 1−2% женщин — все, что он мог мне сказать. Я пила таблетки, надеялась и верила, что они помогут и все закончится успешно. На полгода уехала на Бали с намерением найти, принять, полюбить себя. И даже использовала безумные, на первый взгляд, шансы: астрологи, целители и т.д. Мне говорили, что в прошлой жизни я была мужчиной, который смеялся над женщинами с маленькой грудью. Озлобленные души послали на меня проклятье и нужно было попросить прощение у всех, кого я обидела, послать им любовь, свет и мир.

Выбора удалять импланты или нет — у Евгении, по сути, не было.

— Все очевидно: жидкость продолжала скапливаться, шов тек и был причиной не только неудобств, но и мыслей о дальнейших осложнениях. Изъятие имплантов стоит около тысячи долларов. Мой врач предложил сделать процедуру бесплатно.

«Жизнь начнется не тогда, когда налезет платье XS»



Фото: из личного архива героини

Операция прошла успешно. Неделю после было больно и неприятно во всех смыслах: выход из наркоза, отеки, общая слабость.

— И конечно, очень тяжело эмоционально. Я не смотрела на себя в зеркало, старалась даже не прикасаться к области груди. Когда сняли повязки и я впервые увидела то, что осталось от моего третьего размера, я долго плакала. Мне стыдно перед самой собой за свои выходки. За такое безжалостное отношение к самому большому дару жизни — к своей телесной оболочке. Я понимаю, как сильно была подвержена социальным стандартам и шаблонам красоты. Как далеко я была от самой себя, от осознания своей красоты. Я плачу от собственной глупости и неспособности разглядеть и ощутить, что такое по-настоящему любить себя.

Год назад Евгения не рассказывала в блоге о том, как увеличивала грудь. Но об операции по удалению имплантов решилась написать, потому что считает это важным уроком — для себя и для других.

— Я не спрашиваю «за что мне это», я спрашиваю «для чего мне это». Я создавала программы, которые меняли девушек, меняли их отношение к телу. Я учила проявлять любовь и заботу с помощью спорта. Выбирать здоровую еду и не утешать себя пряниками. Мотивировала идти к внешнему результату. И возможно, мое тело, как шаблон, становилось для кого-то примером...

Но тело — это не вещь. Оно живое, поэтому оно может бунтовать. Хотеть есть после шести, требовать сладкого для энергии, давать сбои. Каждое тело идеально по своей природе. Но из-за глянцевых журналов и инстаграма мы отдаляемся от него. Перестаем слышать сигналы, игнорируем просьбы, забываем себя и стремимся стать кем-то другим. Жизнь начнется не тогда, когда налезет платье XS, будет пресс в шесть кубиков или грудь 3-го размера. Жизнь происходит сейчас. И то, как мы относимся к себе, отражается на всех ее сферах. Мы должны научиться принимать себя, заботиться и любить от чистого сердца.