|
Базанов: «Гончаренко отказался возглавить сборную, а на тренера уровня Моуриньо у нас нет средств»
Источник материала: Tut.by
Председатель Белорусской федерации Александр Базанов прокомментировал подписание контракта с Михаилом Мархелем, который назначен главным тренером национальной сборной.
Он отметил, что федерация предлагала возглавить сборную Виктору Гончаренко и Александру Ермаковичу, но те решили отказаться, а на зарубежного тренера уровня Жозе Моуриньо у федерации не хватит денежных средств.
Михаил Мархель получит трехлетний контракт, а его задачей будет четвертое место в группе квалификации на Евро-2020, победа в плей-офф Лиги наций и омоложение состава.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Белорусской федерации Александр Базанов прокомментировал подписание контракта с Михаилом Мархелем, который назначен главным тренером национальной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)