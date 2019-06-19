Базанов: «Гончаренко отказался возглавить сборную, а на тренера уровня Моуриньо у нас нет средств»

Источник материала: Tut.by

Председатель Белорусской федерации Александр Базанов прокомментировал подписание контракта с Михаилом Мархелем, который назначен главным тренером национальной сборной.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Он отметил, что федерация предлагала возглавить сборную Виктору Гончаренко и Александру Ермаковичу, но те решили отказаться, а на зарубежного тренера уровня Жозе Моуриньо у федерации не хватит денежных средств.

Михаил Мархель получит трехлетний контракт, а его задачей будет четвертое место в группе квалификации на Евро-2020, победа в плей-офф Лиги наций и омоложение состава.