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"Транснефть" сообщила о приостановке транзита нефти в Польшу на 12 часов из-за превышения по хлороорганике

20.06.2019 14:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Проблема кратковременного повышения уровня хлорорганических соединений в нефти на белорусско-польском участке нефтепровода "Дружба" решена, прокачка нефти на этом участке восстановлена, сообщил "Интерфаксу" советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

Прокачка нефти на участке трубопроводной системы "Дружба" от Мозыря в Беларуси до Польши приостанавливалась вечером 19 до утра 20 июня из-за кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений.

В результате точечной пробы на хлорорганические соединения, отобранной в среду в 15:00 (результат готов в 19:50), которая показала содержание этих соединений в 60 ppm, было принято решение остановить прокачку нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Адамово" из Беларуси в Польшу.

"Со слов белорусских коллег, вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений явилось автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин (Беларусь) в объеме 20 куб. м в трубопровод Мозырь - Адамова Застава", - отметил Демин.

"Результат точечной пробы, отобранной в 18:00 на Адамовой Заставе, составил уже 4 ppm (результат был готов в 22:30)", - добавил он.

"Решение по возобновлению приема было принято польской стороной около 8:00 в четверг по результатам анализа объединенной суточной пробы за среду. В 8:37 прокачка возобновлена", - уточнил представитель "Транснефти".

"Белорусская сторона перекачку от "Транснефти" по магистральному нефтепроводу "Унеча - Мозырь-2" в это время не сокращала. Со стороны России в сторону Белоруссии (по МН "Унеча - Мозырь") в июне нефть с содержанием хлорорганических соединений выше 1,5 ppm не уходила", - добавил Демин.

 
 
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Проблема кратковременного повышения уровня хлорорганических соединений в нефти на белорусско-польском участке нефтепровода "Дружба" решена, прокачка нефти на...
 
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