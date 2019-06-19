Источник материала: Интерфакс

Церемония вручения наград премии "Номер один" в Беларуси пройдет в Минске.

Победители, первые лица компаний, поднимутся на сцену для вручения им памятных наград, дипломов и медалей, 2 июля.

Награждение стартует в DoubleTree by Hilton Minsk в 19:30, в 21:30 в BAR:DOT XX1 начнется afterparty c журналом ICON. Dress-code - Black&White. Ведущими церемонии станут Дмитрий Кохно и Ольга Рыжикова.

В голосовании, определяющем номинантов, участвуют десятки тысяч белорусских потребителей. Премия пройдет уже в третий раз, и в этом году заметно масштабируется. В выборе лучших участвовали более 58 тысяч респондентов – потребителей, экспертов, лидеров мнений.

Организаторы премии подчеркивают, что их главная задача - способствовать здоровой конкуренции. "Номер один", премия, номинантов и лауреатов которой определяют сами клиенты компаний, призвана определить лучших на рынке и рассказать о них потенциальным клиентам.

В большом жюри представлены около 40 представителей бизнеса, медиа-сферы, представители министерств и государственных учреждений. Проведена огромная аналитическая работа, и по результатам комплексной оценки определены победители более чем в 140 номинациях. Впервые в рамках премии награждаются компании, товары и услуги в специальных номинациях "Открытие года" и "Блогер №1".

2 июля в 19:30 на Youtube-канале "Premium Number One" стартует онлайн-трансляция награждения.

Сайт проекта: https://www.premium-n-one.com . Инстаграм: @premiya_nomer_odin .