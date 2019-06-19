|
Победители премии "Номер один" будут названы в начале июля
Источник материала: Интерфакс
Церемония вручения наград премии "Номер один" в Беларуси пройдет в Минске.
Победители, первые лица компаний, поднимутся на сцену для вручения им памятных наград, дипломов и медалей, 2 июля.
Награждение стартует в DoubleTree by Hilton Minsk в 19:30, в 21:30 в BAR:DOT XX1 начнется afterparty c журналом ICON. Dress-code - Black&White. Ведущими церемонии станут Дмитрий Кохно и Ольга Рыжикова.
В голосовании, определяющем номинантов, участвуют десятки тысяч белорусских потребителей. Премия пройдет уже в третий раз, и в этом году заметно масштабируется. В выборе лучших участвовали более 58 тысяч респондентов – потребителей, экспертов, лидеров мнений.
Организаторы премии подчеркивают, что их главная задача - способствовать здоровой конкуренции. "Номер один", премия, номинантов и лауреатов которой определяют сами клиенты компаний, призвана определить лучших на рынке и рассказать о них потенциальным клиентам.
В большом жюри представлены около 40 представителей бизнеса, медиа-сферы, представители министерств и государственных учреждений. Проведена огромная аналитическая работа, и по результатам комплексной оценки определены победители более чем в 140 номинациях. Впервые в рамках премии награждаются компании, товары и услуги в специальных номинациях "Открытие года" и "Блогер №1".
2 июля в 19:30 на
Сайт проекта:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Церемония вручения наград премии "Номер один" в Беларуси пройдет в Минске. Победители, первые лица компаний, поднимутся на сцену для вручения им памятных наград,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)