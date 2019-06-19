МВД блокирует сайты, на которых незаконно продаются билеты на Европейские игры

Источник материала: Интерфакс

Сайты, на которых несанкционированно продавались и перепродавались билеты на II Европейские игры, обнаружило Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД.

"На виртуальных ресурсах, которые не имели отношения к официальному распространению билетов, покупателю без выбора вида спорта, даты и времени сразу предлагалось оплатить услугу. Далее якобы по уже оплаченному чек-коду нужно было забрать в кассе свой билет. При этом месторасположение конкретных билетных касс на сайтах не указывалось", – рассказала старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Вероника Посметьева.

Сайты размещены на виртуальных хостинг-машинах, доступ к которым осуществлялся с территории Российской Федерации – из Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали белорусские милиционеры.

"По инициативе ГУБЭП МВД республиканским унитарным предприятием по надзору за электросвязью "БелГИЭ" ограничен доступ к указанным интернет-ресурсам на период проведения игр. Также ГУБЭП уведомило российских коллег о данном факте для дальнейшего реагирования и принятии решения в соответствии с законодательством в отношении правонарушителей на территории Российской Федерации", - сообщили в МВД.