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МВД блокирует сайты, на которых незаконно продаются билеты на Европейские игры

20.06.2019 14:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сайты, на которых несанкционированно продавались и перепродавались билеты на II Европейские игры, обнаружило Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД.

"На виртуальных ресурсах, которые не имели отношения к официальному распространению билетов, покупателю без выбора вида спорта, даты и времени сразу предлагалось оплатить услугу. Далее якобы по уже оплаченному чек-коду нужно было забрать в кассе свой билет. При этом месторасположение конкретных билетных касс на сайтах не указывалось", – рассказала старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Вероника Посметьева.

Сайты размещены на виртуальных хостинг-машинах, доступ к которым осуществлялся с территории Российской Федерации – из Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали белорусские милиционеры.

"По инициативе ГУБЭП МВД республиканским унитарным предприятием по надзору за электросвязью "БелГИЭ" ограничен доступ к указанным интернет-ресурсам на период проведения игр. Также ГУБЭП уведомило российских коллег о данном факте для дальнейшего реагирования и принятии решения в соответствии с законодательством в отношении правонарушителей на территории Российской Федерации", - сообщили в МВД.

 
 
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Сайты, на которых несанкционированно продавались и перепродавались билеты на II Европейские игры, обнаружило Главное управление по борьбе с экономическими...
 
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