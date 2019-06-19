Беларусь в январе-апреле сократила экспорт нефтепродуктов на 17,3%, в апреле сокращение экспорта усилилось

Источник материала: Интерфакс

Беларусь в январе-апреле 2019 года экспортировала 3,8 млн тонн нефтепродуктов, что на 17,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается в материалах Белстата.

В соответствии с данными Белстата, в апреле экспорт нефтепродуктов составил 0,8 млн тонн против 1 млн в среднем за месяц в первом квартале. Таким образом, поставки нефтепродуктов из Беларуси в апреле сократились на 200 тыс. тонн или на 20% по сравнению со средним показателем первого квартала.

В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов снизился на 18,6% до $1,85 млрд. Средняя цена экспорта уменьшилась на 1,5% до $486,5 за тонну. Таким образом, в апреле выручка от экспорта нефтепродуктов сократилась на $97,3 тыс. по сравнению со среднемесячной выручкой в первом квартале.

В структуре экспорта за январь-апрель поставки в страны ЕС составили 2,8 млн тонн (снижение на 21%) на $1,29 млрд (на 21,8% меньше). За минувший период поставки белорусских нефтепродуктов в Украину снизились на 3,8% до 906,9 тыс. тонн, в стоимостном выражении экспорт в Украину сократился на 8,1% до $532 тыс.

За январь-апрель Беларусь экспортировала 488,6 тыс. тонн нефти собственной добычи (снижение на 9%), в стоимостном выражении экспорт нефти собственной добычи уменьшился на 11,4% - до $222,7 млн при снижении средней цены экспорта на 2,7% до $455,8 за тонну. Данные Белстата свидетельствуют, что в апреле 2019 года экспорт нефти составил 80 тыс. тонн, что на 41% меньше, чем в среднем за месяц в январе-марте.

Беларусь в 2018 году сократила экспорт нефтепродуктов на 3,1% до 11,93 млн тонн. Экспорт нефти собственной добычи составил 1,64 млн тонн, увеличившись на 1,2%.

Как сообщалось, в конце апреля Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов из-за поставок некачественной нефти из РФ и необходимости удовлетворения потребностей внутреннего рынка в условиях сокращения нефтепереработки. Концерн "Белнефтехим" объявил о снятии ограничений на экспорт 21 мая.

Также Беларусь была вынуждена приостановить экспорт нефти собственной добычи из-за загрязненности нефтепроводов.