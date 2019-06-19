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В Ивановском районе под колеса ВАЗа попал 7-летний мальчик
Источник материала: Tut.by
19 июня в деревне Верхустье, Ивановского района в ДТП пострадал 7-летний пешеход,
57-летняя водитель «ВАЗа» ехала по улице Нестерука. На закруглении дороги вправо, напротив дома № 14, женщина сбила 7-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу.
Пострадавшего пешехода забрали в больницу.
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По данным ГАИ ребенок внезапно выбежал на дорогу.
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