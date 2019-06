Соцсети определяют богатство человека по тому, как он держит ноутбук. Это «подтвердил» Бен Аффлек

Источник материала: Tut.by

В Twitter набрала популярность фотография актера Бена Аффлека, в которой он довольно небрежно несет свой ноутбук. Пользователи соцсети решили, что это — отличный способ проверить, на сколько человек финансово состоятелен. Об этом пишет Media Leaks.

Фотографию Аффлека сделали 17 июня в Лос-Анджелесе, сообщает The Cut. На ней мужчина держит в руке MacBook от компании Apple всего несколькими пальцами.

Какая именно модель лэптопа у Бена, точно не понятно — на фото ноутбук запечатлен с задней стороны. Но почти наверняка, это — одна из последних модификаций производителя. Для сравнения: начальная официальная цена MacBook Air (2018) в Беларуси — 3399 рублей, MacBook Pro на 13 дюймов — 4969 рублей, на 15 дюймов — 7069 рублей. Есть и варианты с ценой в 8249 рублей.

Одна из первых на это обратила внимание пользовательница с ником Amanda Rosenberg. Девушка написала: «Хочу быть достаточно богатой, чтобы держать ноутбук вот так»:

wanna be rich enough so i can hold my laptop like this pic.twitter.com/Ewvu7vsrJf — Amanda Rosenberg (@AmandaRosenberg) 18 июня 2019 г.

Вскоре пост Аманды набрал почти 60 тысяч лайков и множество комментариев. В них пользователи начали говорить, что относятся более бережно и к менее дорогим вещам, и что Аффлек наверняка достаточно богат:

I hold my goddamn lunch bag tighter. — Selena Coppock (@SelenaCoppock) 19 июня 2019 г.

Да я даже мой контейнер с едой держу крепче

this picture just gave me a panic attack — samantha irby (@wordscience) 18 июня 2019 г.

После этого фото у меня началась паническая атака

i’m so stressed out — Liz Plank (@feministabulous) 19 июня 2019 г.

Даже смотреть на это — стресс

Вскоре у этой «теории» появилось еще одно доказательство. Юзеры Twitter вспомнили о фотографии, на которой Канье Уэст держит свой MacBook похожим образом:

The way Kanye is holding this computer is the richest thing I’ve ever seen in my life. pic.twitter.com/clIqy6gKua — OMG, LaJethro (@LaJethroJenkins) 18 января 2018 г.

