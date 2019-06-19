МВД выявило реализацию фальшивых билетов на II Европейские игры

Источник материала: Ежедневник





Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД во взаимодействии с Фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» выявило факты несанкционированной реализации и перепродажи билетов на II Европейские игры через интернет-ресурсы.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили три интернет-сайта, на которых содержалась информация о несанкционированной перепродаже билетов.

"На виртуальных ресурсах, которые не имели отношения к официальному распространению билетов, покупателю без выбора вида спорта, даты и времени сразу предлагалось оплатить услугу. Далее якобы по уже оплаченному чек-коду нужно было забрать в кассе свой билет. При этом месторасположение конкретных билетных касс на сайтах не указывалось", – рассказала старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Вероника Посметьева.

В ходе дальнейшей проверки оперативники ГУБЭП совместно с коллегами из управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД выяснили, что сайты размещены на виртуальных хостинг-машинах, доступ к которым осуществлялся с территории Российской Федерации – из Москвы и Санкт-Петербурга.

В настоящее время по инициативе ГУБЭП МВД республиканским унитарным предприятием по надзору за электросвязью «БелГИЭ» ограничен доступ к указанным Интернет-ресурсам на период проведения Игр. Также ГУБЭП уведомило российских коллег о данном факте для дальнейшего реагирования и принятия решения в соответствии с законодательством в отношении правонарушителей на территории Российской Федерации.