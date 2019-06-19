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Установлены факты незаконной продажи билетов на Европейские игры в Минске

20.06.2019 15:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Установлены факты незаконной продажи билетов на Европейские игры в Минске
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, правоохранители выявили схему несанкционированной реализации и перепродажи билетов на II Европейские игры через интернет-ресурсы. В частности, как сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Вероника ПОСМЕТЬЕВА, оперативники установили три интернет-сайта, на которых содержалась информация о несанкционированной перепродаже билетов.

Установлены факты незаконной продажи билетов на Европейские игры в Минске Дополненная реальность. Что покажут на церемонии открытия Европейских игр?

Специалист пояснила, что на виртуальных ресурсах, которые не имели отношения к официальному распространению билетов, покупателю без выбора вида спорта, даты и времени сразу предлагалось оплатить услугу. Далее якобы по уже оплаченному чек-коду нужно было забрать в кассе свой билет. При этом месторасположение конкретных билетных касс на сайтах не указывалось.

Позже выяснилось, что эти сайты размещены на виртуальных хостинг-машинах, доступ к которым осуществлялся с территории РФ – из Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас доступ к этим сайтам ограничен.

Отметим, что билеты на спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и более чем в 300 точках продаж во всех областных и крупных районных центрах страны.

 
 
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Доступ к сайтам, с помощью которых незаконно распространялись билеты, осуществлялся из РФ.
 
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