Внезапно. Про Евроигры в Минске сняли отличный ролик

Источник материала: KYKY

Спортивный канал Eurosport снял ролик о Минске, в котором показали последние этапы подготовки к Европейским играм. Мероприятие стартует уже завтра, с 21 июня. Об этом сообщает «БелТА».

Для справки: Eurosport – общеевропейский спортивный канал, который запустили еще в 1989 году. Он принадлежит американской медиа-компании Discovery, Inc. Канал транслирует многие виды спорта и вещает на 20 языках мира.

Видео о Минске длится чуть дольше пяти минут. В нем рассказывают о приложении, которое разработали специально для соревнований, и в целом о беларуском IT. Там мелькает волонтеры, зрителям показывают участников эстафеты «Пламя мира». Удивительно, но ролик вышел правдивее, чем прошлые работы Euronews: например, о минской улице « Октобрикой » или о « велодорожках по всему городу ».

Посмотрите сами, что получилось у Eurosport: