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Внезапно. Про Евроигры в Минске сняли отличный ролик

20.06.2019 15:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Спортивный канал Eurosport снял ролик о Минске, в котором показали последние этапы подготовки к Европейским играм. Мероприятие стартует уже завтра, с 21 июня. Об этом сообщает «БелТА».

Для справки: Eurosport – общеевропейский спортивный канал, который запустили еще в 1989 году. Он принадлежит американской медиа-компании Discovery, Inc. Канал транслирует многие виды спорта и вещает на 20 языках мира. 

Видео о Минске длится чуть дольше пяти минут. В нем рассказывают о приложении, которое разработали специально для соревнований, и в целом о беларуском IT. Там мелькает волонтеры, зрителям показывают участников эстафеты «Пламя мира». Удивительно, но ролик вышел правдивее, чем прошлые работы Euronews: например, о минской улице «Октобрикой» или о «велодорожках по всему городу».

Посмотрите сами, что получилось у Eurosport:

 
Теги: Минск
 
 
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Спортивный канал Eurosport снял ролик о Минске, в котором показали последние этапы подготовки к Европейским играм. Мероприятие стартует уже завтра, с 21 июня. Об этом...
 
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