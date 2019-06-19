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Внезапно. Про Евроигры в Минске сняли отличный ролик
Источник материала: KYKY>
Спортивный канал Eurosport снял ролик о Минске, в котором показали последние этапы подготовки к Европейским играм. Мероприятие стартует уже завтра, с 21 июня. Об этом
Для справки: Eurosport – общеевропейский спортивный канал, который запустили еще в 1989 году. Он принадлежит американской медиа-компании Discovery, Inc. Канал транслирует многие виды спорта и вещает на 20 языках мира.
Видео о Минске длится чуть дольше пяти минут. В нем рассказывают о приложении, которое разработали специально для соревнований, и в целом о беларуском IT. Там мелькает волонтеры, зрителям показывают участников эстафеты «Пламя мира». Удивительно, но ролик вышел правдивее, чем прошлые работы Euronews: например, о минской улице «
Посмотрите сами, что получилось у Eurosport:
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Спортивный канал Eurosport снял ролик о Минске, в котором показали последние этапы подготовки к Европейским играм. Мероприятие стартует уже завтра, с 21 июня. Об этом...
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