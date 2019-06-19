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Жители Первомайского района требуют снять с должности главу Первомайского района

20.06.2019 14:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Жители Первомайского района требуют отставки главы Первомайского района и его заместителя. Обращение они разместили на сайте zvarot.by: беларусов поддержали 253 человека.

Что не так с Первомайским районом и почему все недовольны?

Местные жители возмущаются тем, что в районе вырубают деревья и кустарники, застраивают дворы паркингами. Вместе с тем здесь не хватает детских садов, школ, поликлиник, детских и спортивных площадок, зон для выгула собак. Беларусы настаивают, что благоустройство проводится только на бумаге, а попытки противостоять работам ничего не меняют: вместе ответов на жалобы приходят отписки. «Бюрократизм и формализм в принятии решений ведет к нарушению прав жителей Первомайского района на благоприятную среду обитания, доступ к социальным и спортивным объектам», – значится в обращении. 

О чем именно идет речь?

Вот список «горячих точек» Первомайского района, который составили местные жители:

•    попытки застройки Севастопольского парка вместо его благоустройства, рядом с парком хотели построить химическую лабораторию;
•    планы на снос частного сектора из 74 домов и застройка многоэтажками в районе улицы Волгоградской;
•    строительство бизнес-центра с «открытым подземным» паркингом по адресу проспект Независимости 93Б, ради чего уничтожили сквер из 300 деревьев. Стройка идёт несмотря на то, что местные жители добились документов о ее запрете;
•    масштабная стройка возле Парка Челюскинцев (жилые комплексы «Парк Челюскинцев» и Vogue);
•    строительство двухуровневой автомобильной стоянки и жилого дома по адресу переулок Калининградский, 21 с уничтожением сквера из 70 деревьев. Общественные обсуждения, как по закону, не проводились.

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Что делать?

Беларусы настаивать на том, чтобы главу Первомайского района Игоря Кудревича и его заместителя Василия Косовца сменили. «Нам нужны такие руководители, которые слышат местных жителей и действуют в их интересах, а не в интересах строительного бизнеса», – поясняют они. Если вы разделяете их инициативу, оставьте свою подпись по ссылке: в скором времени документ отправят в Администрацию президента.

Фото обложки: Дэвид Лашапель.

 
 
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Жители Первомайского района требуют отставки главы Первомайского района и его заместителя. Обращение они разместили на сайте zvarot.by: беларусов поддержали 253...
 
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