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Жители Первомайского района требуют снять с должности главу Первомайского района
Источник материала: KYKY>
Жители Первомайского района требуют отставки главы Первомайского района и его заместителя. Обращение они
Что не так с Первомайским районом и почему все недовольны?
Местные жители возмущаются тем, что в районе вырубают деревья и кустарники, застраивают дворы паркингами. Вместе с тем здесь не хватает детских садов, школ, поликлиник, детских и спортивных площадок, зон для выгула собак. Беларусы настаивают, что благоустройство проводится только на бумаге, а попытки противостоять работам ничего не меняют: вместе ответов на жалобы приходят отписки. «Бюрократизм и формализм в принятии решений ведет к нарушению прав жителей Первомайского района на благоприятную среду обитания, доступ к социальным и спортивным объектам», – значится в обращении.
О чем именно идет речь?
Вот список «горячих точек» Первомайского района, который составили местные жители:
• попытки застройки Севастопольского парка вместо его благоустройства, рядом с парком хотели построить химическую лабораторию;
С полным перечнем можно ознакомиться по
Что делать?
Беларусы настаивать на том, чтобы главу Первомайского района Игоря Кудревича и его заместителя Василия Косовца сменили. «Нам нужны такие руководители, которые слышат местных жителей и действуют в их интересах, а не в интересах строительного бизнеса», – поясняют они. Если вы разделяете их инициативу, оставьте свою подпись по
Фото обложки: Дэвид Лашапель.
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Жители Первомайского района требуют отставки главы Первомайского района и его заместителя. Обращение они разместили на сайте zvarot.by: беларусов поддержали 253...
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