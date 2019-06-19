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В Минск массово прибывают участники и гости II Европейских игр

20.06.2019 15:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минск массово прибывают участники и гости II Европейских игр
Минская региональная таможня

В Минск массово прибывают участники и гости II Европейских игр. Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, рейсы с командами-участниками прибывают буквально каждые 15-20 минут. В частности, на одном воздушном борту прилетает до шести команд.

В Минск массово прибывают участники и гости II Европейских игр Дополненная реальность. Что покажут на церемонии открытия Европейских игр?

Так, 18 и 19 июня в Беларусь в общей сложности прилетели около 3 тыс. участников спортивного форума. Кроме атлетов, прибывает медицинский персонал команд-участниц, тренерские штабы, судьи, представители зарубежных средств массовой информации и национальных спортивных федераций.

На период проведения II Европейских игр увеличено количество сотрудников Минской региональной таможни в Национальном аэропорту «Минск». По словам Татьяны Линник, все необходимые таможенные операции совершаются в срок до трех минут, в том числе в отношении спортивного инвентаря и спортивного оружия.

Напомним, II Европейские игры стартуют в Минске 21 июня и продлятся до 30 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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