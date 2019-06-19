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Юрий Моисевич рассказал, почему Алина Талай не будет участвовать в II Европейских играх
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главный тренер национальной сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал, почему Алина Талай не примет участия во вторых Европейских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Юрий Моисевич, главный тренер национальной сборной Беларуси по легкой атлетике:
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Новости Беларуси. Главный тренер национальной сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал, почему Алина Талай не примет участия во вторых...
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