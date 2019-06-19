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Юрий Моисевич рассказал, почему Алина Талай не будет участвовать в II Европейских играх

20.06.2019 15:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главный тренер национальной сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал, почему Алина Талай не примет участия во вторых Европейских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Моисевич рассказал, почему Алина Талай не будет участвовать в II Европейских играх

Юрий Моисевич, главный тренер национальной сборной Беларуси по легкой атлетике:
Еще зимой Алина планировала выступать в  Минске, восстановившись после операции. На континентальном первенстве в Глазго Талай остановилась на полуфинальной стадии. После этого и было принято решение сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира в Дохе.

Люди в материале: Юрий Моисевич, Алина Талай
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Главный тренер национальной сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал, почему Алина Талай не примет участия во вторых...
 
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