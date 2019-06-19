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Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях

20.06.2019 14:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 20 июня в Пинске прошёл сильный дождь. Оказались подтоплены некоторые проспекты, улицы и несколько главных магистралей города.  

Хотя дождь причинил определённые неудобства, пинчане не унывают. Люди активно публикуют в соцсетях появившиеся реки и озёра, радостно комментируя случившееся.  

«Вот это я понимаю – веселье»,  

Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях
Фото: instagram.com/shpakovskaya.xenya  

««...И стали дороги реками, и стали люди рыбами...» Ну что, котики, дождались дождика?»,  

Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях
Фото: instagram.com/elysiumym  

«Долгожданный дождик заблокировал на работе».  

Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях
Фото: instagram.com/sv.jarom  

Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях
Фото: instagram.com/yuliyakuryl  

Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях
Фото: vk.com/id168579462  

Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях
Фото: vk.com/id168579462  

Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях
Фото: vk.com/id168579462  

Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях
Фото: vk.com/id243409957  

Несколько недель назад мы рассказывали о сильном ливне в Гродно

Из-за потопа образовались пробки – подробнее здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Утром 20 июня в Пинске прошёл сильный дождь. Оказались подтоплены некоторые проспекты, улицы и несколько главных магистралей города.   Хотя дождь...
 
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