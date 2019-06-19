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Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 20 июня в Пинске прошёл сильный дождь. Оказались подтоплены некоторые проспекты, улицы и несколько главных магистралей города.
Хотя дождь причинил определённые неудобства, пинчане не унывают. Люди активно публикуют в соцсетях появившиеся реки и озёра, радостно комментируя случившееся.
«Вот это я понимаю – веселье»,
««...И стали дороги реками, и стали люди рыбами...» Ну что, котики, дождались дождика?»,
«Долгожданный дождик заблокировал на работе».
Несколько недель назад мы рассказывали о сильном ливне в Гродно.
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Новости Беларуси. Утром 20 июня в Пинске прошёл сильный дождь. Оказались подтоплены некоторые проспекты, улицы и несколько главных магистралей города. Хотя дождь...
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