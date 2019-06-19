Сильный ливень обрушился на Пинск. Последствия в 8 фотографиях

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 20 июня в Пинске прошёл сильный дождь. Оказались подтоплены некоторые проспекты, улицы и несколько главных магистралей города.

Хотя дождь причинил определённые неудобства, пинчане не унывают. Люди активно публикуют в соцсетях появившиеся реки и озёра, радостно комментируя случившееся.

«Вот это я понимаю – веселье»,



Фото: instagram.com/shpakovskaya.xenya

««...И стали дороги реками, и стали люди рыбами...» Ну что, котики, дождались дождика?»,



Фото: instagram.com/elysiumym

«Долгожданный дождик заблокировал на работе».



Фото: instagram.com/sv.jarom



Фото: instagram.com/yuliyakuryl



Фото: vk.com/id168579462



Фото: vk.com/id168579462



Фото: vk.com/id168579462



Фото: vk.com/id243409957

Несколько недель назад мы рассказывали о сильном ливне в Гродно.