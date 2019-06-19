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Жилой дом обрушился в Италии: погибли как минимум два человека

20.06.2019 14:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. В центре города Гориция на севере Италии обрушился двухэтажный жилой дом. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жилой дом обрушился в Италии: погибли как минимум два человека

Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека. Их тела извлекли из-под обломков спасатели. По данным правоохранителей, в доме должен был находиться еще один жилец. Его поиски продолжаются.

Жилой дом обрушился в Италии: погибли как минимум два человека

На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов, оснащенных специальной техникой, а также карабинеры, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

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Новости Италии. В центре города Гориция на севере Италии обрушился двухэтажный жилой дом. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа, сообщили...
 
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