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Жилой дом обрушился в Италии: погибли как минимум два человека
Источник материала: СТВ
Новости Италии. В центре города Гориция на севере Италии обрушился двухэтажный жилой дом. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека. Их тела извлекли из-под обломков спасатели. По данным правоохранителей, в доме должен был находиться еще один жилец. Его поиски продолжаются.
На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов, оснащенных специальной техникой, а также карабинеры, которые выясняют все обстоятельства инцидента.
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Новости Италии. В центре города Гориция на севере Италии обрушился двухэтажный жилой дом. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа, сообщили...
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