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Председатель КНР впервые за 14 лет посещает Северную Корею
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Пхеньян Си Цзиньпин прибыл на самолете в сопровождении своей супруги и нескольких чиновников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегацию в аэропорту лично встретил Ким Чен Ын с супругой, а также оркестр и десятки людей с транспарантами. Визит главы Китая, приуроченный к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между странами, продлится два дня.
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Новости Китая. В Пхеньян Си Цзиньпин прибыл на самолете в сопровождении своей супруги и нескольких чиновников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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