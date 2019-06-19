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Работ-полицейский будет патрулировать улицы в Калифорнии
Источник материала: СТВ
Новости США. Калифорнийские улицы будет патрулировать настоящий робокоп. Железного полицейского уже представили публике, и совсем скоро он приступит к несению службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Робот оборудован колесами и видеокамерами с обзором 360 градусов. Картинка будет транслироваться в штаб-квартиру полиции в режиме реального времени, благодаря чему сотрудники смогут оперативно принять меры в той или иной опасной ситуации.
От внимательных «глаз» робо-полицейского не ускользнет ни один преступник. Ну а мирным гражданам вежливая машина пожелает «хорошего дня».
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Новости США. Калифорнийские улицы будет патрулировать настоящий робокоп. Железного полицейского уже представили публике, и совсем скоро он приступит к несению...
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