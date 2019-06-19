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Показать в эфире праздник Победы – главная задача в работе Совета руководителей телекомпаний СНГ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Совместные проекты к 75-летию Победы и переход телеканалов на цифровой формат вещания – эти и другие вопросы обсуждали 20 июня в Минске руководители телекомпаний СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдельное внимание участники совета уделили вопросам обмена материалами. Каждая страна Содружества имеет свой исторический опыт борьбы с нацизмом. Сохранились уникальные архивные материалы, интерес зрителей к которым со временем только растет. По-новому и широкомасштабно показать в эфире всеобщий праздник Победы – одна из главных задач на этот год.
Петр Федоров, председатель Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств-участников СНГ (ВГТРК, Россия):
Фаик Гусиев, ректор Академии телевидения и радио ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание»:
В 2019 году к межгосударственному информационному пулу присоединилась и телекомпания СТВ. Проект реализуется в медийном пространстве СНГ уже 10-й год. Каждый из участников ежедневно вносит свой вклад в общую копилку видеоматериалов, а также размещает в своих информационных выпусках сюжеты из других стран Содружества.
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Новости Беларуси. Совместные проекты к 75-летию Победы и переход телеканалов на цифровой формат вещания – эти и другие вопросы обсуждали 20 июня в Минске...
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