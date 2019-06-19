ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Показать в эфире праздник Победы – главная задача в работе Совета руководителей телекомпаний СНГ

20.06.2019 14:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Совместные проекты к 75-летию Победы и переход телеканалов на цифровой формат вещания – эти и другие вопросы обсуждали 20 июня в Минске руководители телекомпаний СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показать в эфире праздник Победы – главная задача в работе Совета руководителей телекомпаний СНГ

Отдельное внимание участники совета уделили вопросам обмена материалами. Каждая страна Содружества имеет свой исторический опыт борьбы с нацизмом. Сохранились уникальные архивные материалы, интерес зрителей к которым со временем только растет. По-новому и широкомасштабно показать в эфире всеобщий праздник Победы – одна из главных задач на этот год.

Показать в эфире праздник Победы – главная задача в работе Совета руководителей телекомпаний СНГ

Петр Федоров, председатель Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств-участников СНГ (ВГТРК, Россия):
Если бы мы потерпели поражение, то, конечно, золотом Киргизии распоряжались бы нацисты, нефтью Азербайджана – тоже нацисты. А все остальные были бы на положении рабов. Поэтому речь шла о нашем выживании всех. В этом и священный смысл Дня Победы.

Показать в эфире праздник Победы – главная задача в работе Совета руководителей телекомпаний СНГ

Фаик Гусиев, ректор Академии телевидения и радио ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание»:
Баку внес свой неоспоримый вклад в дело победы советского народа над фашизмом. Вы знаете, что где-то 80 % всей нефти и нефтепродуктов, которые потребляла тогда советская армия, было представлено со стороны азербайджанских тружеников, скажем так. И для нас это святая победа, святое дело.

Показать в эфире праздник Победы – главная задача в работе Совета руководителей телекомпаний СНГ

В 2019 году к межгосударственному информационному пулу присоединилась и телекомпания СТВ. Проект реализуется в медийном пространстве СНГ уже 10-й год. Каждый из участников ежедневно вносит свой вклад в общую копилку видеоматериалов, а также размещает в своих информационных выпусках сюжеты из других стран Содружества.

Люди в материале: Петр Федоров, Фаик Гусиев
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Совместные проекты к 75-летию Победы и переход телеканалов на цифровой формат вещания – эти и другие вопросы обсуждали 20 июня в Минске...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Скажите им: Борман — в уборной». От кого скрывался Юрий Визбор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика