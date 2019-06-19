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У ресторана в Куропатах заметили машину посольства Израиля
Источник материала: Партизан
Гродненский журналист Денис Ивашин опубликовал в Фейсбуке информацию, что 14 июня в ресторане «Поедем, поедим» была замечена машина с дипломатическими номерами.
Как потом выяснилось, это был автомобиль посольства Израиля в Беларуси.
Фото Змитра Дашкевича
У ресторана «Поедем, поедим» уже больше года идет противостояние активистов и собственников развлекательной площадки. Активисты считают, что такое учреждение в непосредственной близости от мемориала Куропаты не может существовать. Ежедневно у «Поедем, поедим» проходит пикетирование.
Многие известные люди, в том числе представители власти, ИТ-сектора, культурные деятели, политики отмечали, что считают нецелесообразным приходить в этот ресторан.
Что же делал автомобиль посольства Израиля в печально известном ресторане? Об этом
Она передала слова посла Израиля Алона Шогама: «Официальных визитов и мероприятий в этом ресторане не было. А частную жизнь сотрудников мы не отслеживаем», — так были переданы слова посла.
По словам защитников Куропат, это не первый случай, когда машина с дипломатическими номерами была замечена в «Поедем, поедим». Ранее такая же ситуация случалась с автомобилем из автопарка грузинского посольства.
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Гродненский журналист Денис Ивашин опубликовал в Фейсбуке информацию, что 14 июня в ресторане «Поедем, поедим» была замечена машина с дипломатическими номерами.
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