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У ресторана в Куропатах заметили машину посольства Израиля

20.06.2019 15:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гродненский журналист Денис Ивашин опубликовал в Фейсбуке информацию, что 14 июня в ресторане «Поедем, поедим» была замечена машина с дипломатическими номерами.

Как потом выяснилось, это был автомобиль посольства Израиля в Беларуси.


Фото Змитра Дашкевича

У ресторана «Поедем, поедим» уже больше года идет противостояние активистов и собственников развлекательной площадки. Активисты считают, что такое учреждение в непосредственной близости от мемориала Куропаты не может существовать. Ежедневно у «Поедем, поедим» проходит пикетирование.

Многие известные люди, в том числе представители власти, ИТ-сектора, культурные деятели, политики отмечали, что считают нецелесообразным приходить в этот ресторан.

Что же делал автомобиль посольства Израиля в печально известном ресторане? Об этом «Наша Нива» спросила у пресс-секретаря посольства Веры Демиденко.

Она передала слова посла Израиля Алона Шогама: «Официальных визитов и мероприятий в этом ресторане не было. А частную жизнь сотрудников мы не отслеживаем», — так были переданы слова посла.

По словам защитников Куропат, это не первый случай, когда машина с дипломатическими номерами была замечена в «Поедем, поедим». Ранее такая же ситуация случалась с автомобилем из автопарка грузинского посольства.

 
 
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Гродненский журналист Денис Ивашин опубликовал в Фейсбуке информацию, что 14 июня в ресторане «Поедем, поедим» была замечена машина с дипломатическими номерами.
 
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