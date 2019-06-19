У ресторана в Куропатах заметили машину посольства Израиля

Как потом выяснилось, это был автомобиль посольства Израиля в Беларуси.









Фото Змитра Дашкевича





У ресторана «Поедем, поедим» уже больше года идет противостояние активистов и собственников развлекательной площадки. Активисты считают, что такое учреждение в непосредственной близости от мемориала Куропаты не может существовать. Ежедневно у «Поедем, поедим» проходит пикетирование.





Многие известные люди, в том числе представители власти, ИТ-сектора, культурные деятели, политики отмечали, что считают нецелесообразным приходить в этот ресторан.



