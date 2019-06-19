Под Слуцком местный житель открыл в деревне библиотеку — с сотнями книг и без библиотекаря

«Кур'еру» Леонид Гапанович, идея создания такой библиотеки появилась полгода назад после того, как он подвозил в город местную жительницу, которая ехала в городскую библиотеку поменять книги. В деревне библиотеки уже нет несколько лет: перестала работать после расформирования сельского клуба, говорит Леонид. Как рассказалЛеонид Гапанович, идея создания такой библиотеки появилась полгода назад после того, как он подвозил в город местную жительницу, которая ехала в городскую библиотеку поменять книги. В деревне библиотеки уже нет несколько лет: перестала работать после расформирования сельского клуба, говорит Леонид.





Народная библиотека в Безверховичах отличается от обычной: например, там нет библиотекаря и абонементов. Работает только по выходным с 10 до 18 часов. Если Леонид Гапанович в отпуске, то и в будние дни. Люди могут прийти и взять любое количество книг, а потом вернуть. Сейчас создатель библиотеки занимается описью всех книг.





Пять лет назад Леонид Гапанович создал домашний краеведческий музей, который назвал «Музей Елизаветы». Здесь есть музыкальные инструменты, фотоаппараты, оружие, предметы интерьера, часы, множество различных предметов быта. В мае 2018 года музей освятил православный священнослужитель.