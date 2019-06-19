﻿ Под Слуцком местный житель открыл в деревне библиотеку — с сотнями книг и без библиотекаря. 21.by
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Под Слуцком местный житель открыл в деревне библиотеку — с сотнями книг и без библиотекаря

20.06.2019 15:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В середине июня Леонид Гапанович в деревне Безверховичи Слуцкого района открыл библиотеку для местных жителей. Она находится в газетном киоске и называется «У Софии» — в честь одной из внучек. Там более 2000 книг из архива Леонида и других случчан: классическая литература, детская, фантастика, приключения, исторические романы, книги по военной тематике. Есть также газеты и журналы.
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Как рассказал «Кур'еру» Леонид Гапанович, идея создания такой библиотеки появилась полгода назад после того, как он подвозил в город местную жительницу, которая ехала в городскую библиотеку поменять книги. В деревне библиотеки уже нет несколько лет: перестала работать после расформирования сельского клуба, говорит Леонид.

Народная библиотека в Безверховичах отличается от обычной: например, там нет библиотекаря и абонементов. Работает только по выходным с 10 до 18 часов. Если Леонид Гапанович в отпуске, то и в будние дни. Люди могут прийти и взять любое количество книг, а потом вернуть. Сейчас создатель библиотеки занимается описью всех книг.

Пять лет назад Леонид Гапанович создал домашний краеведческий музей, который назвал «Музей Елизаветы». Здесь есть музыкальные инструменты, фотоаппараты, оружие, предметы интерьера, часы, множество различных предметов быта. В мае 2018 года музей освятил православный священнослужитель.

 
 
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В середине июня Леонид Гапанович в деревне Безверховичи Слуцкого района открыл библиотеку для местных жителей. Она находится в газетном киоске и называется «У...
 
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