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Под Слуцком местный житель открыл в деревне библиотеку — с сотнями книг и без библиотекаря
Источник материала: Партизан
В середине июня Леонид Гапанович в деревне Безверховичи Слуцкого района открыл библиотеку для местных жителей. Она находится в газетном киоске и называется «У Софии» — в честь одной из внучек. Там более 2000 книг из архива Леонида и других случчан: классическая литература, детская, фантастика, приключения, исторические романы, книги по военной тематике. Есть также газеты и журналы.
Как рассказал
Народная библиотека в Безверховичах отличается от обычной: например, там нет библиотекаря и абонементов. Работает только по выходным с 10 до 18 часов. Если Леонид Гапанович в отпуске, то и в будние дни. Люди могут прийти и взять любое количество книг, а потом вернуть. Сейчас создатель библиотеки занимается описью всех книг.
Пять лет назад Леонид Гапанович создал домашний краеведческий музей, который назвал «Музей Елизаветы». Здесь есть музыкальные инструменты, фотоаппараты, оружие, предметы интерьера, часы, множество различных предметов быта. В мае 2018 года музей освятил православный священнослужитель.
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В середине июня Леонид Гапанович в деревне Безверховичи Слуцкого района открыл библиотеку для местных жителей. Она находится в газетном киоске и называется «У...
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