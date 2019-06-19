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Путин назвал санкционные потери стран

20.06.2019 15:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Путин назвал санкционные потери стран

По словам президента России, больше всех от взаимных санкций потерял Европейский союз.

Как заявил президент России Владимир Путин, отвечая сегодня на вопросы россиян во время телевизионной "Прямой линии", с 2016 года, когда были введены санкции Евросоюза против России и российские ответные санкции, потери России составили порядка 50 млрд долларов. При этом Евросоюз потерял 240 млрд долларов.

"США - 17 млрд долларов, у нас с ними небольшой торговый оборот, Япония - 27 млрд долларов", - рассказал Владимир Путин.

Президент России также отметил, что, несмотря на определенные убытки, российская сторона смогла получить и определенные плюсы в условиях санкций. Программа импортозамещения, в частности, позволила создать морское двигателестроение, которого ранее не существовало в стране, определенные подвижки произошли в транспортном и энергетическом машиностроении, сельском хозяйстве.

 
 
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По словам президента России, больше всех от взаимных санкций потерял Европейский союз.
 
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