Путин назвал санкционные потери стран

Источник материала: Ежедневник





По словам президента России, больше всех от взаимных санкций потерял Европейский союз.

Как заявил президент России Владимир Путин, отвечая сегодня на вопросы россиян во время телевизионной "Прямой линии", с 2016 года, когда были введены санкции Евросоюза против России и российские ответные санкции, потери России составили порядка 50 млрд долларов. При этом Евросоюз потерял 240 млрд долларов.

"США - 17 млрд долларов, у нас с ними небольшой торговый оборот, Япония - 27 млрд долларов", - рассказал Владимир Путин.

Президент России также отметил, что, несмотря на определенные убытки, российская сторона смогла получить и определенные плюсы в условиях санкций. Программа импортозамещения, в частности, позволила создать морское двигателестроение, которого ранее не существовало в стране, определенные подвижки произошли в транспортном и энергетическом машиностроении, сельском хозяйстве.