Дерево в интерьере: какие породы выбирают для мебели, пола, лестниц?

Источник материала: Tut.by



Древесина используется повсеместно в строительстве и мебельном производстве. Это надежный и красивый материал, помогающий создавать функциональные и стильные обстановки помещений. Сегодня мы расскажем, какие породы дерева в интерьере пользуются популярностью и почему.

Клен

Твердость клена зависит от его вида, поэтому применяется он для отделки стен и пола внутри помещений, мебельных фасадов, а также для производства различных частей кроватей, шкафов, а еще комодов.

Светло-желтый или кремовый цвета кленовая древесина сделают обстановку комнаты элегантной и изящной.





Ясень

Его древесина довольно прочная и пластичная. Из ясеня изготавливают напольные покрытия, а также элементы мебели. Древесина имеет размытый рисунок желто-бежевого цвета.

Лиственница

У этого дерева плотный и вязкий состав, поэтому древесина крепкая и прочная, устойчивая к деформации. Из нее производят перекрытия, а также несущие конструкции. Материалы, сделанные из лиственницы, устойива к воздействию внешней среды, а также влаги.

У лиственницы необычный рисунок с узором из мелких сучков, где-то красно-коричневый, где-то желто-серый.





Ольха

Ольховая древесина - мягкая порода, тем не менее трудно деформируемая. Материал получается гладким со светло-желтым оттенком. Легко обрабатывается, а также окрашивается.

Ольха используется в производстве оконных рам, дверей, а также мебели. Чаще всего комодов и детских кроваток.

Венге

Это необычная древесная порода часто применяется для изготовления паркетных досок, ламината, а также элементов мебели. Древесина рельефная, твердая, трудно обрабатывается, но выдерживает большие нагрузки.

Цвет венге варьируется от темноватого шоколадного до насыщенного красно-коричнево, поэтому прекрасно смотрится в сочетании со светлой мебелью и другими элементами интерьера.





Дуб

Существует где-то двести разновидностей дуба, из которых делают корпусную мебель, а также напольные покрытия, которые не поддаются воздействию факторов окружающей среды. Также на нем не появляются вмятины от мебельных ножек.

Цвет материала из дуба бывает в диапазоне от неяркого желтого до коричнево-серого.

Дубовая мебель из древесины, которую тщательно обработали и просушили, получается качественной, долговечной и крепкой, а ещё приобретает добротный внешний вид с течением времени, становится еще лучше.

Вишня

Древесина не отличается прочностью, но популярна из-за своего приятного коричнево-розового оттенка. Из вишни изготавливают легкие предметы декора, фасады шкафов, а также столы.





Орех

Орех неплохо обрабатывается, из-за этого он один из часто используемых пород дерева в интерьере. Из ореха получается твердый материал, не поддающийся деформации, долговечный.

Ореховая древесина разнообразна в цвете и рисунке, поэтому востребована в мебельной индустрии.

Сосна

Одна из довольно распространенных пород дерева в интерьере. Из нее делают мебель, перила для лестниц, двери. Но поскольку древесина мягковатая, на ней могут появляться вмятины.





Сосновая древесина теплого желтоватого цвета, на которой беспорядочно располагаются темноватые следы сучков, считается декоративной. Поэтому ее не принято красить, только покрывать лаком.

Сосна наполняет воздух приятным ароматом, в котором содержатся полезные для дыхательной системы фитонциды.

Бук

Не проигрывает дубу по характеристикам: он универсальный и прочный. Их бука делают напольные покрытия, мебель, а также элементы конструкций.

Из этого дерева производят мебель с изгибом (например, венские стулья), так как он хорошо шлифуется и режется. Цвет древесины: от кремово-желтого до желто-коричневого с красноватыми прожилками. Бук не подходит для помещений с повышенной влажностью (ванных комнат, например), потому что от влаги он может деформироваться.

Породы дерева в интерьере также можно комбинировать, чтобы создать интересные контрастные сочетания и разнообразить обстановку.

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