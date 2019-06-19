ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Торжественные мероприятия, посвященные открытию II Европейских игр, начнутся на стадионе «Динамо» в 20:00

20.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Торжественные мероприятия, посвященные открытию II Европейских игр, начнутся на стадионе «Динамо» в 20:00

14:40 20 июня 2019

Обращаем внимание всех болельщиков на то, что торжественные мероприятия, посвященные открытию II Европейских игр, начнутся на стадионе «Динамо» в 20:00. Организаторы шоу просят зрителей занимать места на трибунах заблаговременно. Для этого вход на стадион будет открыт с 18:00. 

И не спешите после окончания церемонии открытия покидать свои места. Движение наземного транспорта будет продлено завтра до 2 часов ночи, а метро будет работать до 4  часов. 

Для тех же любителей спорта, кто по каким-то причинам не сможет оказаться в центре событий,  телеканал «Беларусь 1» будет вести прямую трансляцию церемонии открытия. Она начнется в 21:55.

www.tvr.by
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14:40 20 июня 2019 Обращаем внимание всех болельщиков на то, что торжественные мероприятия, посвященные открытию II Европейских игр, начнутся на стадионе «Динамо» в 20:00....
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД выявило реализацию фальшивых билетов на II Европейские игры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика