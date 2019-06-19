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Торжественные мероприятия, посвященные открытию II Европейских игр, начнутся на стадионе «Динамо» в 20:00
20.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Обращаем внимание всех болельщиков на то, что торжественные мероприятия, посвященные открытию II Европейских игр, начнутся на стадионе «Динамо» в 20:00. Организаторы шоу просят зрителей занимать места на трибунах заблаговременно. Для этого вход на стадион будет открыт с 18:00.
И не спешите после окончания церемонии открытия покидать свои места. Движение наземного транспорта будет продлено завтра до 2 часов ночи, а метро будет работать до 4 часов.
Для тех же любителей спорта, кто по каким-то причинам не сможет оказаться в центре событий, телеканал «Беларусь 1» будет вести прямую трансляцию церемонии открытия. Она начнется в 21:55.
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Торжественные мероприятия, посвященные открытию II Европейских игр, начнутся на стадионе «Динамо» в 20:00
14:40 20 июня 2019 Обращаем внимание всех болельщиков на то, что торжественные мероприятия, посвященные открытию II Европейских игр, начнутся на стадионе «Динамо» в 20:00....
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