Источник материала: Вороновская газета

Обращаем внимание всех болельщиков на то, что торжественные мероприятия, посвященные открытию II Европейских игр, начнутся на стадионе «Динамо» в 20:00. Организаторы шоу просят зрителей занимать места на трибунах заблаговременно. Для этого вход на стадион будет открыт с 18:00.

И не спешите после окончания церемонии открытия покидать свои места. Движение наземного транспорта будет продлено завтра до 2 часов ночи, а метро будет работать до 4 часов.

Для тех же любителей спорта, кто по каким-то причинам не сможет оказаться в центре событий, телеканал «Беларусь 1» будет вести прямую трансляцию церемонии открытия. Она начнется в 21:55.