Туристический слет – 2019

Источник материала: Новости Дзержинска

12-14 июля 2019 года пройдет туристический слет работающей молодежи организаций Дзержинского района.

С 12 по 14 июля этого года будет проходить XIII туристический слет работающей молодежи организаций Дзержинского района. Как не сложно догадаться, участие в нем примет прогрессивная и, главное, работающая молодежь организаций Дзержинского района.

Ну, а для того, чтобы принять, необходимо для начала прочитать ПОЛОЖЕНИЕ по туристическому слету, а потом подать заявку на участие до 1 июля 2019 года.

Заявки нужно присылать на электронную почту foc.edinstvo@mail.ru, или по тел./факсу 8 (01716) 6-56-62.



