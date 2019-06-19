На спортивных и культурных площадках II Европейских игр в Минске отмечается высокий уровень организации. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор II Европейских игр Саймон Клегг, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я наблюдаю за подготовкой к Играм с самого начала и могу с уверенностью сказать, что организаторы преобразили Минск, сделали его праздничным. Мы вдохновлены высоким уровнем организации спортивных и культурных площадок грядущего мультиспортивного форума», — обратил внимание Саймон Клегг. Он подчеркнул, что белорусские зрители проявляют огромный интерес к Играм.

Председатель координационной комиссии ЕОК по проведению II Европейских игр Спирос Капралос отметил, что у Беларуси есть опыт проведения крупных спортивных состязаний. Благодаря Европейским играм о Беларуси смогут услышать во многих уголках мира.

Игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Билеты на спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и более чем в 300 точках продаж во всех областных и крупных районных центрах страны.

БЕЛТА.