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В Гомеле ГАИ жестко задерживала пенсионера, он сопротивлялся и кричал. Что произошло?

20.06.2019 16:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатель TUT.BY прислал в редакцию видео инцидента, свидетелем которого он стал 18 июня: на улице Хатаевича в Гомеле сотрудники ГАИ жестко задерживали пенсионера. В милиции пояснили, что произошло.


Открыть/скачать видео (8.98 МБ)

Как пояснили в ГАИ, мужчину с тележкой, который переходил проезжую часть в неположенном месте, они заметили из окна служебного авто. Пенсионер пересек половину дороги и стоял на краю разделительной полосы, сразу за ограждением.


Скриншот видео с регистратора ГАИ

— Инспектор побежал к мужчине — он мог попасть в ДТП или спровоцировать его. Остановив поток транспорта, милиционер проводил пешехода обратно на тротуар, и уже там нарушителя попросили проследовать в служебный автомобиль, чтобы разобрать ситуацию с нарушением ПДД. Но мужчина повел себя неадекватно: стал громко кричать, отрицать факт нарушения. Затем он побежал к подъехавшему троллейбусу, — рассказывают подробности в УВД.

Сотрудники ГАИ догнали и задержали пенсионера, доставили его в ближайшее отделение милиции, где составили на него административные протоколы за переход проезжей части в неустановленном месте и неповиновение.

 
Теги: Гомель
 
 
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Читатель TUT.BY прислал в редакцию видео инцидента, свидетелем которого он стал 18 июня: на улице Хатаевича в Гомеле сотрудники ГАИ жестко задерживали пенсионера.
 
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