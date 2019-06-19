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В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны 22 июня в Могилевской области на 5 минут остановят весь транспорт
Источник материала: Радзiма
22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, в Могилевской области пройдет ряд тематических мероприятий. Среди них – трансляция тематического ролика по всем уличным громкоговорителям, по радио, телевизионным каналам, в общественном транспорте в одно и то же время. После окончания трансляции зазвенят колокола всех храмов Могилевщины.
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В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны 22 июня в Могилевской области на 5 минут остановят весь транспорт
22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, в Могилевской области пройдет ряд тематических мероприятий. Среди них – трансляция...
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