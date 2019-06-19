В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны 22 июня в Могилевской области на 5 минут остановят весь транспорт

Источник материала: Радзiма

22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, в Могилевской области пройдет ряд тематических мероприятий. Среди них – трансляция тематического ролика по всем уличным громкоговорителям, по радио, телевизионным каналам, в общественном транспорте в одно и то же время. После окончания трансляции зазвенят колокола всех храмов Могилевщины.



Могилевский облисполком информирует, в связи с проведением акции будет обеспечена полная остановка автотранспорта (за исключением спецтранспорта).



Время проведение акции: суббота 22 июня с 12:15 до 12:20.