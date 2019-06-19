Юные мстиславчанки стали победительницами в республиканском открытом творческом конкурсе в Могилёве

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Играть на фортепиано не просто, а играть дуэтом — ещё сложнее, но воспитанницам детской школы искусств Елизавете Титовой и Дарье Перцовой это удаётся легко и ярко. А всё потому, что девочки не только талантливы, но и умеют слышать друг друга. Эта способность в очередной раз привела дуэт к победе.

Фото из архива.

— На протяжении учебного года Лиза и Даша старательно репетировали, — рассказала преподаватель Светлана Кольцова. — Это трудолюбивые и старательные ученицы, которым нравится и музыкальный инструмент, и совместное исполнение.

Девочки решили попробовать свои силы в республиканском открытом творческом конкурсе «Поспех», который проходил в Могилёве. Здесь собралось большое количество талантливых мальчиков и девочек из разных уголков нашей страны. Творческий конкурс собрал не только инструменталистов, но и танцоров и вокалистов. Каждый мог проявить себя и продемонстрировать свои таланты.

Выступление Лизы Титовой и Дарьи Перцовой вызвало большой интерес у жюри, которое с большим удовольствием слушало синхронную игру юных исполнительниц. При подведении итогов фортепианному дуэту было присвоено звание лауреата 1 степени.

Фото из архива.

Эта победа стала для исполнительниц прекрасным завершением учебного года. И хоть впереди у них долгие летние каникулы, Лиза и Дарья не собираются оставлять свои занятия на фортепиано. Они ставят перед собой более высокие цели и обязательно достигнут успеха в будущем.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.