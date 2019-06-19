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С территории Беларуси возвращено в Россию более половины "грязной" нефти

20.06.2019 15:45 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

На территории Беларуси остается 630 тыс. тонн загрязненной хлоридами нефти, сказано в сообщении концерна "Белнефтехим".

"В настоящее время на территории Республики Беларусь в трубопроводах находится около 630 тыс. тонн некондиционной нефти", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории Беларуси находилось более 1,3 млн тонн загрязненной хлоридами нефти.

В концерне отмечают, что "в строгом соответствии с принятой сторонами дорожной картой ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проводит мероприятия по вытеснению загрязненной хлоридами нефти из третьей нитки нефтепровода на участке от Кобрина до Мозыря и далее на территорию РФ".

По прогнозу концерна "завершить очищение третьей, последней нитки нефтепровода от границы до ЛПДС "Мозырь" планируется к началу июля 2019 года". В сообщении сказано, что на 20 июня разделительный снаряд прошел 223 км от Кобрина.

После завершения очищения третьей нитки "начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи".

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поступлении на территорию Беларуси загрязненной хлоридами нефти. Поставки кондиционной нефти были возобновлены 4 мая.

В конце мая на межправительственном уровне согласована дорожная карта по очищению нефтепроводной системы от загрязненной хлоридами нефти, нефть вытесняется реверсом в направлении России.

 
 
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На территории Беларуси остается 630 тыс. тонн загрязненной хлоридами нефти, сказано в сообщении концерна "Белнефтехим". "В настоящее время на территории Республики...
 
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