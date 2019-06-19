"Гомельтранснефть Дружба" опровергает заявление "Транснефти" об использовании загрязненной нефти в транспортировке в направлении Польши

Источник материала: Интерфакс

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" заявило, что полностью исключает использование загрязненной хлоридами нефти при ее прокачке в направлении Польши.

"ОАО "Гомельтранснефть Дружба" полностью исключает использование загрязненной нефти в транспортировке в направлении Республики Польша и Украины, а также в ОАО "Мозырский НПЗ", - заявил главный инженер "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

Заявление размещено на сайте ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

"Транснефть" сообщила ранее в четверг, что накануне транзит нефти в Польшу приостанавливался. В качестве причины "Транснефть" указала использование белорусской системой некачественной нефти. "Со слов белорусских коллег, вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений явилось автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин (Беларусь) в объеме 20 куб. м в трубопровод Мозырь - Адамова Застава", - сказал пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

По словам Вериго, "предположения о причинах загрязнения, обсуждаемые на уровне рабочих контактов, не подтвердились, причины выясняются".

В концерне "Белнефтехим" агентству "Интерфакс-Запад" заявили, что "белорусская сторона в открытом режиме работает с российской и польской стороной по выяснению причин точечной регистрации загрязнения нефти польским оператором PERN".

"Концерн и в дальнейшем будет делать выводы исключительно на основе дублирующихся анализов, а не домыслов, и придерживаться принципа достоверности информации", - подчеркнул представитель концерна.

По его словам, "ситуация находится под контролем, транспортировка нефти в сторону Польши продолжается".

Представитель концерна также сказал, что "на территории Республики Беларусь по всем участкам магистрального нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из Российской Федерации и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины".

"На протяжении последних дней ни один из анализов многочисленных проб нефти на нашей территории не зафиксировал превышения содержания в нефти органических хлоридов", - добавил он.

Между тем, главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" подтвердил краткосрочную приостановку транзита в Польшу. "По факту обнаружения повышенной концентрации органических хлоридов в точечной пробе на пункте приема нефти в Адамово была выполнена немедленная остановка транспортировки в направлении Польши", - сказал Вериго.

Он пояснил, что "в ночь на 20 июня на территории Беларуси ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выполнен отбор точечных проб из всех ниток трубопровода и вспомогательных систем (дренажных емкостей) в пяти точках на протяжении 130 км от государственной границы в направлении Мозыря".

"Анализ отобранных образцов в аккредитованной лаборатории не подтвердил превышение в них концентрации органических хлоридов, по факту массовая доля органических хлоридов составила 1-2 ppm и соответствовала требованиям ГОСТ 31378 и ГОСТ 51858. Дополнительные точечные образцы на ПСП Адамово также не подтвердили загрязнение нефти. Приемо-сдаточные испытания выполненные на ПСП Адамово для обеих партий нефти за 19.06.2019 говорят о полном соответствии ГОСТ, массовая доля органических хлоридов – менее 1 ppm", - подчеркнул Вериго.

Ранее также сообщалось, что, по словам Демина, "белорусская сторона перекачку от "Транснефти" по магистральному нефтепроводу "Унеча - Мозырь-2" в это время не сокращала, со стороны России в сторону Беларуси (по МН "Унеча - Мозырь") в июне нефть с содержанием хлорорганических соединений выше 1,5 ppm не уходила".

Как сообщалось, прокачка нефти на участке трубопроводной системы "Дружба" от Мозыря в Беларуси до Польши приостанавливалась вечером 19 до утра 20 июня из-за кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений.