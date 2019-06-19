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Пьяный мужчина погиб в центре Минска, пытаясь переплыть Свислочь
Источник материала: Интерфакс
Пьяный 45-летний мужчина погиб, пытаясь переплыть реку Свислочь, рассказали в СК.
"Ночью 15 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил переплыть реку Свислочь. Проплыв небольшое расстояние, он начал тонуть. Очевидец произошедшего прыгнул за ним в воду, а находившиеся сотрудники милиции помогли его вытащить", - говорится в сообщении.
Медики, прибыв на место происшествия, провели необходимые реанимационные мероприятия и госпитализировали пострадавшего. Спустя несколько часов мужчина скончался в больнице.
Центральный (г.Минска) районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку. В целях установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Пьяный 45-летний мужчина погиб, пытаясь переплыть реку Свислочь, рассказали в СК. "Ночью 15 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил переплыть...
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