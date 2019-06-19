Пьяный мужчина погиб в центре Минска, пытаясь переплыть Свислочь

Источник материала: Интерфакс

Пьяный 45-летний мужчина погиб, пытаясь переплыть реку Свислочь, рассказали в СК.

"Ночью 15 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил переплыть реку Свислочь. Проплыв небольшое расстояние, он начал тонуть. Очевидец произошедшего прыгнул за ним в воду, а находившиеся сотрудники милиции помогли его вытащить", - говорится в сообщении.

Медики, прибыв на место происшествия, провели необходимые реанимационные мероприятия и госпитализировали пострадавшего. Спустя несколько часов мужчина скончался в больнице.

Центральный (г.Минска) районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку. В целях установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.