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Пьяный мужчина погиб в центре Минска, пытаясь переплыть Свислочь

20.06.2019 15:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Пьяный 45-летний мужчина погиб, пытаясь переплыть реку Свислочь, рассказали в СК.

"Ночью 15 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил переплыть реку Свислочь. Проплыв небольшое расстояние, он начал тонуть. Очевидец произошедшего прыгнул за ним в воду, а находившиеся сотрудники милиции помогли его вытащить", - говорится в сообщении. 

Медики, прибыв на место происшествия, провели необходимые реанимационные мероприятия и госпитализировали пострадавшего. Спустя несколько часов мужчина скончался в больнице. 

Центральный (г.Минска) районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку. В целях установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
Теги: Минск
 
 
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Пьяный 45-летний мужчина погиб, пытаясь переплыть реку Свислочь, рассказали в СК. "Ночью 15 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил переплыть...
 
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