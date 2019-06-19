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Могилевская преподавательница брала со студентов по 30 рублей за успешную сдачу зачета

20.06.2019 15:22 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Могилеве преподаватель университета обвиняется в получении взятки от студентов, сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, 3 июня преподаватель в своем кабинете получила от студентов одной из групп взятку в размере Br690 за благоприятное решение вопроса о сдаче зачета. Такса, установленная преподавателем, молодым людям была известна от учащихся старших курсов - от каждого студента по Br30.  Через два дня женщина приняла зачет по дисциплине, которую преподавала в группе, и выставила студентам "зачтено", - рассказали в комитете.

По информации ведомства, в ходе обыска по месту жительства преподавателя обнаружено и изъято более $16 тыс.

Действия 53-летней женщины квалифицированы по ч.1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса. В отношении нее применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности обвиняемой.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве преподаватель университета обвиняется в получении взятки от студентов, сообщили в Следственном комитете.
 
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