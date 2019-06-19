﻿ Ускоренное развитие города и района обсудили в Бобруйске. Одна из первостепенных задач — зарплата в Br1 тыс.. 21.by
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Ускоренное развитие города и района обсудили в Бобруйске. Одна из первостепенных задач — зарплата в Br1 тыс.

20.06.2019 15:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Выездное заседание Могилевского областного исполнительного комитета прошло в Бобруйске, его основной темой стало выполнение поручения президента по комплексному плану ускоренного развития Бобруйска и Бобруйского района на период до 2020 года, сообщает bobrlife.by.

"В текущем году глава государства поручил обеспечить ускоренное развитие 11 городов и районов Республики Беларусь, в их число попал город Бобруйск вместе с Бобруйским районом", - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

"В этой связи в облисполкоме была создана рабочая группа для подготовки и разработки комплексного плана ускоренного развития, куда вошли представители горисполкома, райисполкома, областных служб. В данной рабочей группе мы рассмотрели деятельность всех организаций, расположенных на территории города и района и определили направления развития во всех сферах деятельности. Конечная цель - ускоренное развитие города и повышение благосостояния его жителей", - добавил он.

Одна из первостепенных задач – выход на ежемесячный уровень заработной платы в Br1 тыс., как в городе, так и районе. В первую очередь за счет опережающего роста производительности труда и повышения эффективности деятельности экономики Бобруйского региона в целом.

 
 
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Выездное заседание Могилевского областного исполнительного комитета прошло в Бобруйске, его основной темой стало выполнение поручения президента по...
 
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