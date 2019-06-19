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Ускоренное развитие города и района обсудили в Бобруйске. Одна из первостепенных задач — зарплата в Br1 тыс.
Источник материала: Интерфакс
Выездное заседание Могилевского областного исполнительного комитета прошло в Бобруйске, его основной темой стало выполнение поручения президента по комплексному плану ускоренного развития Бобруйска и Бобруйского района на период до 2020 года, сообщает
"В текущем году глава государства поручил обеспечить ускоренное развитие 11 городов и районов Республики Беларусь, в их число попал город Бобруйск вместе с Бобруйским районом", - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.
"В этой связи в облисполкоме была создана рабочая группа для подготовки и разработки комплексного плана ускоренного развития, куда вошли представители горисполкома, райисполкома, областных служб. В данной рабочей группе мы рассмотрели деятельность всех организаций, расположенных на территории города и района и определили направления развития во всех сферах деятельности. Конечная цель - ускоренное развитие города и повышение благосостояния его жителей", - добавил он.
Одна из первостепенных задач – выход на ежемесячный уровень заработной платы в Br1 тыс., как в городе, так и районе. В первую очередь за счет опережающего роста производительности труда и повышения эффективности деятельности экономики Бобруйского региона в целом.
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Ускоренное развитие города и района обсудили в Бобруйске. Одна из первостепенных задач — зарплата в Br1 тыс.
Выездное заседание Могилевского областного исполнительного комитета прошло в Бобруйске, его основной темой стало выполнение поручения президента по...
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