Правительство Беларуси согласовало привлечение 110 млн евро от ЕИБ на реконструкцию автодороги М7

Источник материала: Интерфакс

Правительство Беларуси одобрило привлечение кредита на 110 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реконструкции автодороги М7 Минск-Ошмяны-граница Литвы (Каменный лог).

"На заседании валютно-кредитной комиссии Совета министров Республики Беларусь поддержалось предложение Минтранса о привлечении займа Европейского инвестиционного банка для финансирования проекта "Транспортное сообщение Беларуси". В частности, автомобильной дороги М7 в сумме до 110 млн евро сроком на 29 лет", - сказано в сообщении Минтранса.

Как сообщалось, совет ЕИБ одобрил этот проект еще в декабре 2017 года, он должен был стать пилотным проектом банка в Беларуси. Между тем, белорусская сторона уточняла детали реализации проекта в течение 1,5 лет. В частности, Минтранс готовил обоснование инвестиций, от которого зависит сумма кредита.

В мае 2017 года Беларусь и ЕИБ подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. В декабре 2017 года Совет ЕИБ одобрил первый проект в Беларуси по реконструкции автомобильной дороги М7/Е28 и автодорожного пункта пропуска через границу "Каменный Лог". Планировалось, что текст кредитного соглашения будет согласован в январе, а затем – в апреле 2018 года.

Ранее Минтранс подчеркивал важность этого проекта с точки зрения повышения транзитных возможностей Беларуси. Планировалась реконструкция около 100 км трассы М7.

В результате реализации проекта по реконструкции автодороги М7 пропускная способность пункта пропуска "Каменный лог" с белорусской стороны увеличится до 2 тыс. транспортных средств в сутки. В настоящее время норма пропуска составляет 500 машин в сутки.

Европейский инвестиционный банк - государственное финансово-кредитное учреждение Европейского союза. Банк создан в 1958 году с целью предоставления кредитов для сооружения и реконструкции объектов, которые представляют интерес для стран ЕС.

Трасса М7 ведет от Минска к границе с Литвой, далее следуя к Вильнюсу по литовской магистрали A3, входит в состав евромаршрута Е28 и панъевропейского коридора. Общая протяженность - 139 км.

В ноябре 2018 года ЕИБ подписал первые кредитные соглашения для Беларуси на общую сумму 160 млн евро. В частности, ЕИБ предоставил белорусским госбанкам – Беларусбанку и Белагропромбанку кредитные линии на поддержку малого бизнеса. Также ЕИБ на паритетных с ЕБРР условиях профинансирует реконструкцию Минской очистной станции, стоимость проекта составляет 168 млн евро.