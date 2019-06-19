В Бресте раскрыта кража денежных средств с банковской карточки

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Московского РОВД Бреста раскрыта кража денежных средств с банковской карточки.





В милицию с заявлением обратился местный житель, 1961 г.р., и сообщил, что неизвестный, воспользовавшись его утерянной банковской платежной картой, похитил с ее счета деньги.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители с использованием записей с камер видеонаблюдения установили, что кражу с карточки совершил неработающий брестчанин Ч., 1986 г.р.

Как выяснилось, изначально банковскую карточку нашел мужчина в маршрутном такси. Однако тот не знал, как с ней правильно поступить, и отдал карту своему знакомому Ч., который сказал, что собирается в магазин, и по пути отнесет ее в банк. Злоумышленник увидел, что карточка бесконтактная, и решил воспользоваться ей: несколько раз мужчина совершал покупки общей стоимостью до 20 рублей, чтобы не пришлось вводить ПИН-код. Правонарушитель покупал спиртные напитки и продукты для совместного времяпровождения с друзьями.

Очередная попытка оплатить товар оказалась неудачной – карточка к тому моменту была уже заблокирована банком. Тогда нетрезвый брестчанин решил, что карточка ему больше не нужна, и выбросил ее.

По факту хищения путем несанкционированного доступа к банковской платежной карте возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.212 УК Республики Беларусь).