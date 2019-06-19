|
Произведена замена верхнего покрытия улицы Брестских дивизий
20.06.2019 17:06 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как сообщили порталу
Работы по асфальтированию выполнены силами КУП "Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие".
Обновленный участок улицы Брестских дивизий соединит кольцо Западного обхода над железнодорожными путями и улицу Ленина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщили порталу Виртуальный Брест в КУМПП "Брестское городское ЖКХ", на текущем этапе работ произведена замена верхнего покрытия улицы Брестских дивизий. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)