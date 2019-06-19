В Беловежской пуще ищут жука-оленя и просят помочь в поисках население

Источник материала: Виртуальный Брест

Есть в Беларуси такие интересные виды, что сразу даже сложно поверить, что живут они в наших лесах, а часто и на дереве, растущем в нашем дворе. К таким видам относится жук-олень (бел. рагач).





Это один из самых крупных жуков нашей страны – размер самцов составляет до 5,5 см. Выглядит самец жука крайне необычно – на голове у него большие разветвленные «рога», которые являются его верхними челюстями. Такой харизматичный внешний вид и размеры жука-оленя позволяют любому совершенно точно определить его с первого взгляда.





Личинки жука-оленя развиваются 4-6 лет, питаясь разлагающейся древесиной, в частности дубов. Лёт жуков происходит с конца мая до середины июля. Их оригинальный полет, удерживая тело в вертикальном положении, наверняка, обратит внимание любого человека.

В Беларуси он встречается преимущественно на Полесье, нередко соседствует с человеком. Например, его можно встретить в таком крупном городе, как Мозырь.

Жук-олень включен в Красную книгу нашей страны, а также является охраняемым видом на международном уровне – включен в Приложение Бернской конвенции. Международный статус жука согласно Красного списка МСОП – вид, близкий к уязвимому положению (NT).