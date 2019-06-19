Порядок принятия решений в совместных домовладениях в Беларуси изменится

Источник материала: Виртуальный Брест

Порядок принятия решений в совместных домовладениях, в первую очередь в товариществах собственников, изменится. Это предусмотрено новой редакцией Жилищного кодекса, которая вступит в силу с 1 января 2020 года, сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко в пресс-центре БЕЛТА.





Андрей Ромашко отметил, что подходы к управлению многоквартирным жилищным фондом в республике несколько раз корректировались. "Для многоквартирных жилых домов по-прежнему остаются два способа управления - посредством самоорганизации (создания товарищества собственников или ЖСПК) и через уполномоченное лицо - государственного заказчика", - добавил он.

В документе даны более четкие определения понятию "управление совместным домовладением", услугам, на основании которых товарищества собственников или уполномоченное лицо обеспечивают организацию эксплуатации жилищного фонда. Также облегчается процесс принятия решений по основным вопросам деятельности - снижается порог как явки на общее собрание, так и голосования. К примеру, если на сегодняшний день необходимо получить более половины голосов от всех участников совместного домовладения, то после вступления в силу новой редакции ЖК решения будут приниматься большинством голосов на общем собрании, где достаточно присутствия не менее половины жильцов. "Фактически возвращено понятие кворума на общем собрании", - отметил Андрей Ромашко.

Кроме того, при ликвидации товарищества собственников либо организации застройщика будет необходимо согласие только две трети жильцов, а не всех. Аналогичная процедура сейчас действует при создании товарищества собственников. Снижен и кворум по принятию решений об отчуждении общего имущества при реконструкции. "Также будет требоваться согласие две трети участников, тогда как теперь - 100%. Это упростит передачу части общего имущества в пользование одному или нескольким членам товарищества", - пояснил Андрей Ромашко. В пример он привел случаи, когда есть возможность присоединить к жилому помещению технический этаж.

Еще одно новшество Жилищного кодекса - упрощение порядка принятия решений. В частности, заочное голосование дополняется электронным опросом. Такими программами уже пользуются многие товарищества. Также на очных собраниях предоставлено право проголосовать досрочно. "Собственник может выразить свою волю по повестке дня досрочно в письменном виде, передав подписанный бюллетень правлению", - рассказал специалист.

Нововведения коснулись обеспечения сохранности жилищного фонда и ремонта жилых помещений, порядка проведения собраний и заключения договоров при проведении капитального ремонта.

Всего в Беларуси насчитывается около 4 тыс. товариществ собственников и 6 тыс. ЖСПК, большинство из которых расположены в Минске. На принципах самообслуживания работают около 43% из них, 57% заключили договоры на обслуживание с организациями коммунальной формы собственности. По словам Андрея Ромашко, в последние годы динамика создания товариществ собственников и ЖСПК несколько замедлилась. Наиболее активно этот процесс проходил в 2006 году.-