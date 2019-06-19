ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как стал Героем Константин Лозаненко, мемориальную доску в честь которого открыли в Бресте

20.06.2019 17:06 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в полдень на доме 58 по улице Советской торжественно открыли мемориальную доску в память о Герое Советского Союза Константине Фроловиче Лозаненко.

Как стал Героем Константин Лозаненко, мемориальную доску в честь которого открыли в Бресте

Автор фото: Алексей ГАНЧУК

В церемонии приняли участие председатель горисполкома Александр Рогачук, руководство и ветераны Брестского электромеханического завода, ветераны войны и труда, военнослужащие и молодежь.

Обращаясь к присутствующим, Александр Рогачук сказал: «Константин Фролович был ярким человеком и патриотом. И то, что мы увековечиваем его память, высоконравственно, справедливо и закономерно. Будем и дальше, во благо нашей молодежи, продолжать работу по увековечению памяти героев-брестчан, которые прошли через страшную войну 1941-1945 годов». 

Как стал Героем Константин Лозаненко, мемориальную доску в честь которого открыли в Бресте


Глава города также поблагодарил всех неравнодушных горожан за поддержку процессов строительства и реконструкции Бреста, которые ведут в канун его 1000-летия, заметив, что лучшей памятью о таких героях, как Константин Фролович Лозаненко, будет наш красивый и благоустроенный город.

Константин Фролович родился в 1923 году в деревне Степаново Духовщинского района Смоленской области. Окончил восемь классов. Работал токарем на механическом заводе, в колхозе. В Красной Армии с мая 1942 года. На фронте – с августа 1942. 

Красноармеец Лозаненко служил линейным надсмотрщиком 133-го гвардейского отдельного батальона связи 25-го гвардейского стрелкового корпуса 7-й гвардейской армии Степного фронта. 25 сентября 1943 года получил задание проложить телефонный кабель через реку Днепр, чтобы обеспечить командованию корпуса управление передовыми отрядами при захвате и расширении плацдарма на западном берегу Днепра. 

Как стал Героем Константин Лозаненко, мемориальную доску в честь которого открыли в Бресте


В составе команды, вместе с передовыми частями пехоты гвардейского стрелкового корпуса,он в ночь на 25 сентября 1943 года в районе села Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины форсировал Днепр. Во время переправы лодка, в которой находился Лозаненко, была разбита снарядом и затонула вместе с кабелем. Отважный воин-связист ещё с двумя бойцами доплыл до правого берега Днепра, нашёл другую лодку и под шквальным огнём врага, неоднократно ныряя, извлёк со дна реки затонувший кабель. Связь была установлена в срок. Участвовал в отражении вражеских контратак противника, обороняя линию связи, своевременно передавал команды на открытие артиллерийского огня.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Константину Лозаненко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Как стал Героем Константин Лозаненко, мемориальную доску в честь которого открыли в Бресте


Вернувшись с фронта, Константин Фролович окончил курсы младших лейтенантов в Киеве и служил в должности командира взвода связи, а потом и начальника связи в частях Киевского и Белорусского военных округов.

С 1965 года в запасе, а затем в отставке. Жил и работал в Бресте. Его трудовой путь на Брестском электромеханическом заводе составил 23 года. 

Константин Фролович Лозаненко принимал активное участие в работе Брестской городской организации ветеранов войны. 
Инициаторами создания мемориальной доски в память Константине Лозаненко стали городской совет ветеранов и горисполком.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сегодня в полдень на доме 58 по улице Советской торжественно открыли мемориальную доску в память о Герое Советского Союза Константине Фроловиче Лозаненко. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ливни, град и жара. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 21 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика