Как стал Героем Константин Лозаненко, мемориальную доску в честь которого открыли в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в полдень на доме 58 по улице Советской торжественно открыли мемориальную доску в память о Герое Советского Союза Константине Фроловиче Лозаненко.





Автор фото: Алексей ГАНЧУК

В церемонии приняли участие председатель горисполкома Александр Рогачук , руководство и ветераны Брестского электромеханического завода, ветераны войны и труда, военнослужащие и молодежь.



Обращаясь к присутствующим, Александр Рогачук сказал: «Константин Фролович был ярким человеком и патриотом. И то, что мы увековечиваем его память, высоконравственно, справедливо и закономерно. Будем и дальше, во благо нашей молодежи, продолжать работу по увековечению памяти героев-брестчан, которые прошли через страшную войну 1941-1945 годов».







Глава города также поблагодарил всех неравнодушных горожан за поддержку процессов строительства и реконструкции Бреста, которые ведут в канун его 1000-летия, заметив, что лучшей памятью о таких героях, как Константин Фролович Лозаненко, будет наш красивый и благоустроенный город.



Константин Фролович родился в 1923 году в деревне Степаново Духовщинского района Смоленской области. Окончил восемь классов. Работал токарем на механическом заводе, в колхозе. В Красной Армии с мая 1942 года. На фронте – с августа 1942.

Красноармеец Лозаненко служил линейным надсмотрщиком 133-го гвардейского отдельного батальона связи 25-го гвардейского стрелкового корпуса 7-й гвардейской армии Степного фронта. 25 сентября 1943 года получил задание проложить телефонный кабель через реку Днепр, чтобы обеспечить командованию корпуса управление передовыми отрядами при захвате и расширении плацдарма на западном берегу Днепра.







В составе команды, вместе с передовыми частями пехоты гвардейского стрелкового корпуса,он в ночь на 25 сентября 1943 года в районе села Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины форсировал Днепр. Во время переправы лодка, в которой находился Лозаненко, была разбита снарядом и затонула вместе с кабелем. Отважный воин-связист ещё с двумя бойцами доплыл до правого берега Днепра, нашёл другую лодку и под шквальным огнём врага, неоднократно ныряя, извлёк со дна реки затонувший кабель. Связь была установлена в срок. Участвовал в отражении вражеских контратак противника, обороняя линию связи, своевременно передавал команды на открытие артиллерийского огня.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Константину Лозаненко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».







Вернувшись с фронта, Константин Фролович окончил курсы младших лейтенантов в Киеве и служил в должности командира взвода связи, а потом и начальника связи в частях Киевского и Белорусского военных округов.



С 1965 года в запасе, а затем в отставке. Жил и работал в Бресте. Его трудовой путь на Брестском электромеханическом заводе составил 23 года.



Константин Фролович Лозаненко принимал активное участие в работе Брестской городской организации ветеранов войны.

Инициаторами создания мемориальной доски в память Константине Лозаненко стали городской совет ветеранов и горисполком.