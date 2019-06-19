Источник материала: Виртуальный Брест

20 июня 2019 года в филиале «Спасенные художественные ценности» открылась выставки «Афорты Валерыя Слаука». На выставке представлены 16 графических произведений известного белорусского художника, заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь, лауреата Государственной премии РБ, профессора Валерия Петровича Слаука.





Он родился в городском поселке Коханово Витебской области, закончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (ныне – Белорусская государственная академия искусств), где в настоящее время преподает на кафедре графики.





Выставку дополняют книги с иллюстрациями В. Слаука, предоставленные Брестской городской библиотекой им. А. С. Пушкина. На книгах, иллюстрированный Валерием Петровичем выросли поколения. Многие из нас с удовольствием разглядывали иллюстрации к белорусским народным сказкам или мировым бестселллерам - «Айвенго» Вальтера Скотта. Тонкие выразительные сюжетные иллюстрации помогали погрузиться в мир легенды, мифа, истории.