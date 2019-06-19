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В Солигорском районе водитель Renault сбил велосипедистку и скрылся с места аварии
Источник материала: Tut.by
Водитель Renault сбил велосипедистку и скрылся с места происшествия. Об этом
Инцидент произошел 19 июня, около 14.00, в деревне Поварчицы Солигорского района. По информации инспекторов, 61-летний водитель Renault Duster на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил 42-летнюю велосипедистку.
В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
Водитель с места аварии скрылся, но через несколько часов был задержан. На момент задержания мужчина находился в нетрезвом состоянии. По его словам, он выпил после ДТП.
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На момент задержания мужчина находился в нетрезвом состоянии. По его словам, он выпил после ДТП.
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