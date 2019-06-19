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В Солигорском районе водитель Renault сбил велосипедистку и скрылся с места аварии

20.06.2019 16:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель Renault сбил велосипедистку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 19 июня, около 14.00, в деревне Поварчицы Солигорского района. По информации инспекторов, 61-летний водитель Renault Duster на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил 42-летнюю велосипедистку.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

Водитель с места аварии скрылся, но через несколько часов был задержан. На момент задержания мужчина находился в нетрезвом состоянии. По его словам, он выпил после ДТП.

 
 
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На момент задержания мужчина находился в нетрезвом состоянии. По его словам, он выпил после ДТП.
 
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