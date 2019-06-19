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Иран сбил американский беспилотник и показал, чем он это сделал
Источник материала: Tut.by
Войска ПВО Корпуса стражей исламской революции Ирана сбили американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk новой системой собственной иранской разработки. Об этом
По словам представителей агентства, БПЛА, сбитый сегодня, уничтожила система противовоздушной обороны «Хордад-15». На видео ниже показана работа этого комплекса.
Тегеран заявляет, что беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана в районе Кухе Мубарак, провинция Хормозган, что около Персидского залива. По словам представителей Корпуса стражей исламской революции, Global Hawk взлетел с одной из военных баз США в южной части залива, и у него была отключена система опознавания. Затем беспилотник направился к иранскому порту Чахабар, но был сбит.
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Это оружие собственной разработки - несмотря на санкции, Тегеран по-прежнему создает современные вооружения.
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