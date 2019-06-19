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В Минске открылся Black Star Burger. Многие цены оказались выше московских. Почему?
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Минске на Немиге, 5, в ТЦ «Метрополь», открывается первая в Беларуси бургерная Тимати Black Star Burger. В 16.00 — для прессы, в 18.00 — для всех минчан. Мы посмотрели, что и почем предлагают в новом заведении, которое открыли по франшизе популярного бренда, и сравнили цены с российскими.
Слухи об открытии Black Star Burger в Минске ходили давно. Однако лишь в декабре прошлого года представители ООО «БлэкСтарБургер» смогли сказать уверенно: в 2019 г. бургерной Тимати в Минске быть. Правда, изначально говорилось о том, что заведение откроется не летом, а весной.
Как и положено франшизе, в минском заведении соблюли все стандарты. Бургеры подают вместе с черными перчатками, в интерьере — фирменный стиль, в том числе мелочи вроде шрифта. Первые гости
В меню минского Black Star Burger есть почти все бургеры, что предлагают московские заведения Тимати. А вот что касается цен, то они могут разочаровать белорусов. Точнее, не сами цены, а тот факт, что многие позиции оказались дороже, чем в Москве (справедливости ради отметим, что кое-что получилось дешевле). Сравните сами.
Вот цены на бургеры в минском и
гамбургер — 2,49 рубля (в Москве — 1,48 рубля);
чизбургер — 2,59 рубля (в Москве — 1,54 рубля);
чизбургер «классика» — 7,49 рубля (в Москве — 6,30 рубля);
«Минск Слоу» — 9,99 рубля; («Москва Слоу» — 12,7 рубля);
«гавайский» — 9,99 рубля (в Москве — 11 рублей);
бургер вега-гавайский-фалафель — 8,49 рубля (в Москве — 12,7 рубля);
итальянский — 10,99 рубля (в Москве — 9,5 рубля);
бургер vip — 19,49 рубля (в Москве — 25 рублей);
картофель фри (малый / стандарт / большой) — 2,49 / 3,49 / 3,99 рубля (в Москве — 2,2 / 3,2 / 3,6 рубля соответственно);
картофель по-деревенски (маленький / стандарт / большой) — 2,99 / 3,99 / 4,49 рубля.
В Минск франшиза пришла после Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Воронежа, Пензы, Еревана, Баку, Бишкека и других городов. На данный момент всего в мире работает около 30 бургерных бренда. Около 50 заведений находится на этапе строительства. Летом откроется бургерная в Лос-Анджелесе.
Black Star Burger
Black Star Burger работает на российском рынке с 16 сентября 2016 года. Заведение открыл бизнесмен Юрий Левитас совместно с Тимати, Павлом Курьяновым и Вальтером Чассем (по
Генеральный директор группы компаний Black Star Павел Курьянов в
— Открывается больше точек, бургеров можно продать больше. Артисты не резиновые, а бургеры мясные, — пошутил Курьянов.
В планах у бренда Black Star открыть Black Star Сoffee и Black Star Pizza. Эти проекты пока на этапе обсуждения и появятся не раньше чем в 2020 году.
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Сегодня в Минске на Немиге, 5, в ТЦ «Метрополь», открывается первая в Беларуси бургерная Тимати Black Star Burger. Мы посмотрели, что и почем предлагают в новом заведении,...
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