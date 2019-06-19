В Минске открылся Black Star Burger. Многие цены оказались выше московских. Почему?

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске на Немиге, 5, в ТЦ «Метрополь», открывается первая в Беларуси бургерная Тимати Black Star Burger. В 16.00 — для прессы, в 18.00 — для всех минчан. Мы посмотрели, что и почем предлагают в новом заведении, которое открыли по франшизе популярного бренда, и сравнили цены с российскими.





Слухи об открытии Black Star Burger в Минске ходили давно. Однако лишь в декабре прошлого года представители ООО «БлэкСтарБургер» смогли сказать уверенно: в 2019 г. бургерной Тимати в Минске быть. Правда, изначально говорилось о том, что заведение откроется не летом, а весной.

Как и положено франшизе, в минском заведении соблюли все стандарты. Бургеры подают вместе с черными перчатками, в интерьере — фирменный стиль, в том числе мелочи вроде шрифта. Первые гости подтвердили , что на вкус бургеры ничем не отличаются от тех, что подают в Москве. К слову, котлеты готовят только из говядины и индейки.

В меню минского Black Star Burger есть почти все бургеры, что предлагают московские заведения Тимати. А вот что касается цен, то они могут разочаровать белорусов. Точнее, не сами цены, а тот факт, что многие позиции оказались дороже, чем в Москве (справедливости ради отметим, что кое-что получилось дешевле). Сравните сами.

Вот цены на бургеры в минском и московском Black Star Burger:

гамбургер — 2,49 рубля (в Москве — 1,48 рубля);

чизбургер — 2,59 рубля (в Москве — 1,54 рубля);

чизбургер «классика» — 7,49 рубля (в Москве — 6,30 рубля);

«Минск Слоу» — 9,99 рубля; («Москва Слоу» — 12,7 рубля);

«гавайский» — 9,99 рубля (в Москве — 11 рублей);

бургер вега-гавайский-фалафель — 8,49 рубля (в Москве — 12,7 рубля);

итальянский — 10,99 рубля (в Москве — 9,5 рубля);

бургер vip — 19,49 рубля (в Москве — 25 рублей);

картофель фри (малый / стандарт / большой) — 2,49 / 3,49 / 3,99 рубля (в Москве — 2,2 / 3,2 / 3,6 рубля соответственно);

картофель по-деревенски (маленький / стандарт / большой) — 2,99 / 3,99 / 4,49 рубля.











Фишка бренда — задумка есть бургеры в перчатках черного цвета. Эту идею предложил гендиректор бургерной Юрий Левитас. Тимати идея понравилась, но он сказал: перчатки будем делать черными (из интервью Павла Курьянова, гендиректора группы компаний Black Star).

В Минск франшиза пришла после Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Воронежа, Пензы, Еревана, Баку, Бишкека и других городов. На данный момент всего в мире работает около 30 бургерных бренда. Около 50 заведений находится на этапе строительства. Летом откроется бургерная в Лос-Анджелесе.

Black Star Burger называют одной из самых дорогих российских франшиз фастфуда. Стоимость франшизы для города напрямую зависит от количества населения. По словам Юрия Левитаса, гендиректора Black Star Burger, расценки стартуют от 30 тысяч долларов для совсем маленьких городов (бургерная, к примеру, открыта в Грозном, где население около 300 тысяч человек). Авторитетный российский ресурс о франчайзинге franshiza.ru пишет, что для крупных городов-миллионников цена может доходить и до 750 тысяч долларов. Сколько за франшизу отдали белорусы, неизвестно — эту информацию франчайзи не раскрывают.









Black Star Burger работает на российском рынке с 16 сентября 2016 года. Заведение открыл бизнесмен Юрий Левитас совместно с Тимати, Павлом Курьяновым и Вальтером Чассем (по информации РБК, Тимати владеет лишь 17% бизнеса закусочных).

Генеральный директор группы компаний Black Star Павел Курьянов в недавнем интервью Сергею Косенко рассказал, что среди 14 видов бизнеса, которые развивает их группа компаний, бургеры на сегодня по деньгам начинают обгонять даже музыку.

— Открывается больше точек, бургеров можно продать больше. Артисты не резиновые, а бургеры мясные, — пошутил Курьянов.





В планах у бренда Black Star открыть Black Star Сoffee и Black Star Pizza. Эти проекты пока на этапе обсуждения и появятся не раньше чем в 2020 году.

Минский Black Star Burger Адрес: ул. Немига, 5 (ТЦ «Метрополь»). Время работы: с 11.00 до 23.00 (в первый день работы, а это 20 июня, с 18.00 до 23.00)

Чем заняться в Минске ночью? Здесь собраны вечеринки на любой вкус

Читайте также

Сколько вы отдадите за бургеры от Тимати? Первые минчане пришли в Black Star Burger

Киркоров и Лепс снялись в рекламе бургерной Тимати

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт 30STM App Store Google Play