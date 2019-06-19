Путин: Беларусь и Россия в одно государство объединяться не будут

Источник материала: Ежедневник





Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день вопрос объединения России и Беларуси в одного государство даже не стоит на повестке дня.

"У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство, речь идет о реализации договора о создании Союзного государства. Это не одно государство, это не одно и то же. Ну, там много элементов, вплоть до создания союзного парламента, введения общей валюты, единой валюты и так далее", – заявил Владимир Путин.

Среди инициатив, так и не реализованных – общий парламент. Кроме того, президенты двух стран договаривались обсудить реализацию союзного договора.

"Сделано немало, но, на мой взгляд, недостаточно", – констатировал Владимир Путин.