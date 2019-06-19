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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасность, ожидаются грозы и град

20.06.2019 15:15 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сильный ветер, грозы, ливни и град ожидаются в Беларуси завтра, 21 июня.

«21 июня (пятница) утром и днем на большей части территории страны (в том числе в Минске) ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, сильные ливни, в отдельных районах град», - сообщили в Белгидромете.

Днем будет жарко: температура на юге поднимется до +30 +34.

22 июня пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Температура ночью +15..+21°С, днем +20..+27°С, местами, преимущественно по юго-востоку +28..+33°С.

23 июня в основном по юго-востоку кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью от +11°С до +20°С, днем +19..+26°С, по юго-востоку +27..+31°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Сильный ветер, грозы, ливни и град ожидаются в Беларуси завтра, 21 июня.
 
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